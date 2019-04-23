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Полиметалл ₽790 (+16,14%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
РусГидро ₽0,68 (+28,89%) прогноз ВТБ Капитал к 11.04.20 Купить
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Курс евро упал до минимума за год
Евро на Московской бирже подешевел до 71,62 руб. В последний раз дешевле европейская валюта стоила в апреле 2018 года
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Курс евро на Московской бирже опустился до минимума за последний год, следует из данных торгов. В ходе дневных торгов стоимость единой европейской валюты снизилась до 71,482 руб., что примерно на 34,5 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. В последний раз дешевле евро стоил 9 апреля 2018 года (71,4075 руб.).

Курс доллара на Московской бирже опускался 23 апреля до 63,6875 руб., однако затем вернулся почти к уровню предыдущего закрытия (63,8 руб.).

К 16:25 мск стоимость евро на Московской бирже составляла 71,49 руб., курс доллара достиг отметки 63,77 руб.

Материал дополняется

Автор: Евгений Калюков
Теги: курсы валют
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