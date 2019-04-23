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Рост ставок по вкладам вдвое сократил приток денег в инвестфонды
Приток денег в ПИФы в 2018 году снизился вдвое, а к концу года перешел в отток, подсчитал ЦБ. Россияне предпочли инвестициям в фонды более надежные банковские вклады с похожей доходностью. В 2019 году ЦБ ждет продолжения тенденции
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Чистый приток средств в паевые инвестиционные фонды (ПИФы) за весь 2018 год составил 236 млрд руб., следует из обзора Банка России. В 2017 году чистый приток был вдвое выше — 437 млрд руб.

По подсчетам ЦБ, составленным на основе отчетности 1,3 тыс. ПИФов, снижение притока денег инвесторов в фонды, в основном открытые, пришлось на второе полугодие прошлого года. Открытые ПИФы отличаются от закрытых тем, что их паи доступны любому инвестору и их покупка или продажа не зависит от сроков существования фонда.

Банк России связывает это с двумя факторами.

  • Во-первых, во второй половине года ЦБ дважды поднимал ключевую ставку, в связи с чем росла доходность банковских депозитов. К концу 2018 года средневзвешенная процентная ставка по вкладам физлиц на срок от одного до трех лет достигла 6,7% годовых (против 6,5% годом ранее), а максимальная доходность по вкладам физлиц у топ-10 банков в последней декаде декабря доходила до 7,43%. Средняя же доходность открытых ПИФов, почти все активы которых приходятся на розничных инвесторов, напротив, за год упала с 9,4 до 7,3%. При инфляции 4,3% за 2018 год паевые инвестфонды становятся не намного более доходными, чем банковские вклады.
  • Вторая причина снижения интереса вкладчиков к ПИФам, по мнению ЦБ, это их нестабильная доходность, которая отпугивает частных инвесторов. Угроза новых санкций США в августе 2018 года привела к распродаже иностранцами российских облигаций, ударив по стоимости ценных бумаг. Поскольку в открытых ПИФах сравнительно высока доля вложений в российские облигации, доходности фондов заметно снизились. В итоге за четвертый квартал (октябрь—декабрь) 2018 года впервые за три года был зафиксирован чистый отток инвестиций из открытых ПИФов на уровне 2,7 млрд руб. Ранее агентство Investfunds подсчитало, что только за ноябрь 2018 года из открытых ПИФов было выведено 2,2 млрд руб. чистых инвестиций.

Учитывая, что в начале 2019 года ставки по рублевым вкладам оставались на локальных максимумах, ЦБ ожидает, что в ближайшее время предпочтительным средством накопления россиян останутся, скорее, банковские вклады, нежели открытые ПИФы.

Автор: Георгий Макаренко
Теги: ПИФы, Инвестиции, Банк России, инвестфонд
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