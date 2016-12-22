Арбитр по финансам: какие претензии граждане смогут уладить без суда

Законопроект о финансовом уполномоченном согласован и почти готов ко второму чтению в Госдуме. Предметом обсуждения остаются лишь сжатые сроки, в которые финкомпаниям предписывается отвечать на запросы и решения омбудсмена

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Минфин, Центробанк, Госдума и участники финансового рынка подготовили ко второму чтению в Госдуме законопроект о статусе финансового омбудсмена и службы финуполномоченных, которая должна решать споры между финансовыми компаниями и гражданами в досудебном порядке.

Подлинность законопроекта (есть в распоряжении редакции) РБК подтвердили в президиуме Всероссийского союза страховщиков (ВСС). Почти все его положения согласованы, рассказал РБК глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков. По его словам, еще возможны изменения в части сроков обжалования решений омбудсмена. Текст законопроекта согласован ЦБ без замечаний и в нем определена позиция регулятора касательно сроков, заявили РБК в Банке России.

Закон вступит в силу через 90 дней после публикации и сначала будет исполняться на добровольной основе, а еще через 180 дней станет обязательным для рассмотрения споров граждан со страховщиками по ОСАГО. К 2020 году к нему обязаны присоединиться микрофинансовые организации, а с 2021-го этот закон будет распространен на всех участников финансового рынка.

Шесть лет согласований

Институт финансового омбудсмена (финансового уполномоченного) — посредника в спорах между гражданами и финансовыми организациями (страховыми компаниями, банками, микрофинансовыми компаниями и т.д.) вводится для упрощения и ускорения процедуры урегулирования споров с небольшими имущественными претензиями. Сейчас гражданам России приходится по таким вопросам обращаться в суд, что влечет за собой дополнительные издержки, а само рассмотрение спора может затянуться на месяцы. Функции финансового уполномоченного на добровольных началах выполняет экс-депутат Павел Медведев, работающий финансовым омбудсменом при Ассоциации российских банков (АРБ). Он рассматривает споры только в отношении финансовых организаций, добровольно на это согласившихся.

Первая версия проекта закона об уполномоченном по правам потребителей услуг финансовых организаций​ была разработана еще в 2012 году, через два года законопроект прошел первое чтение в Госдуме, но до сих пор не принят, хотя в конце 2016 года президент Владимир Путин поручил правительству доработать его до 1 февраля 2017 года.

Согласно нынешнему варианту служба финансовых уполномоченных будет состоять из главного финуполномоченного (ГФУ) и подконтрольных ему уполномоченных в разных сферах финуслуг. ГФУ будет назначаться советом директоров ЦБ сроком на пять лет по представлению главы регулятора Эльвиры Набиуллиной и согласовываться президентом России. Финансироваться деятельность финансовых уполномоченных будет за счет взносов от ЦБ, самих финорганизаций и иными способами.

Ограничения и процедура

Омбудсмен будет рассматривать только имущественные споры физлиц, не связанные с предпринимательской деятельностью, говорится в тексте законопроекта. Сумма требований по таким спорам не должна превышать 500 тыс. руб. В ведение омбудсмена также передаются жалобы, касающиеся нарушений страховщиком выплат по ОСАГО (лимиты требований — 500 тыс. руб. по вреду здоровью и 400 тыс. руб. по имуществу). Сроки давности по спорам в обоих случаях не должны превышать трех лет. Документ предусматривает, что с финуполномоченным обязаны взаимодействовать все финансовые организации, реестр которых ведет ЦБ.

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Перед тем как обратиться с жалобой к омбудсмену, гражданин обязан сначала написать претензии в финансовую организацию, которая должна ему ответить в течение 10–20 дней (в зависимости от способа подачи жалобы и давности происшествия).​ Если ответ не получен в срок или его содержание не устраивает, гражданин получает право апеллировать к омбудсмену (через портал госуслуг, личный кабинет на сайте финуполномоченных, по почте).

Рассматривать обращения омбудсмен будет бесплатно, если заявление подано гражданином лично. Покупателям его требований придется платить: взимание платы с лиц, которым переуступлено право требования, поможет в борьбе против недобросовестных автоюристов, объяснили логику этого подхода в ВСС.

Решение по жалобе уполномоченный должен вынести в срок до 15 рабочих дней (в некоторых случаях до 30 дней). Отказ в рассмотрении жалобы должен быть мотивирован. Список поводов невелик: гражданин не пытался обратиться в финансовую организацию, к которой имеет претензии; дело уже рассматривается в суде; спор не является имущественным; омбудсмен уже выносил решение по этому делу.

Если служба на практике докажет свою эффективность, существенно снизив нагрузку на судебные органы, надо будет рассмотреть вопрос повышения лимита по суммам рассматриваемых ею дел, считает глава юридического департамента группы «Ренессанс Страхование» Павел Лавренков. С ним согласен и старший вице-президент ВСК Алексей Чуб: «Указанные лимиты определены с учетом судебной практики, в дальнейшем в процессе развития института финансового омбудсмена установленный лимит может быть изменен».

Права уполномоченного

Финансовый уполномоченный вправе запросить у организации, в отношении которой заявлена жалоба, необходимые для рассмотрения документы, даже если те составляют коммерческую, служебную, банковскую или иную охраняемую законом тайну. В свою очередь финансовая организация обязана предоставить необходимые документы в течение пяти дней, следует из законопроекта.

Решение омбудсмена будет вступать в силу со дня подписания, после чего финансовая организация обязана его исполнить в течение 30 дней и проинформировать об исполнении либо об отказе. В случае несогласия с решением финансового уполномоченного гражданин вправе в течение 30 дней после вступления решения в силу обратиться в суд, а финансовой организации, не согласной с решением омбудсмена, на обращение в суд дается всего пять дней.

Если в установленный законом срок организация не исполнит решение омбудсмена, гражданин имеет право в течение трех месяцев обратиться к финуполномоченному за исполнительным документом. По своей силе исполнительный документ является фактически исполнительным листом — на его основании судебный пристав приводит решение омбудсмена в исполнение в принудительном порядке. Это серьезная новелла исполнительного производства, считают в Альфа-банке. «За рубежом подробных решений не встречается. В Германии, например, решения омбудсменов, должности которых занимают в том числе бывшие судьи Верховного суда, и то не получают такой юридической силы», — уточнили в банке. Решения российского омбудсмена получают ту же силу, что и решения налоговой службы по взысканию налоговой недоимки, полагают там.

Сроки поджимают

Главное, что не устраивает участник​ов финансового рынка в подготовленном законопроекте, — это предоставляемые им сроки для реагирования. «Считается, что в ряде случаев указанные сроки объективно не позволят страховщику полноценно подготовить материалы», — пояснил РБК президент ВСС Игорь Юргенс. По его словам, страховщики считают целесообразным увеличить срок на исполнение запроса омбудсмена с пяти до 15 рабочих дней после получения страховщиком запроса и увеличить срок на обжалование решения как минимум до 15 дней с даты его получения страховщиком.

В части сроков законопроект еще обсуждается, рассказала РБК начальник управления претензионно-исковой работы «Ингосстраха» Татьяна Комарова. «Учитывая, что при обращении в суд надо, ознакомившись с обжалуемым решением, успеть оплатить государственную пошлину и получить подтверждающий документ, более оптимальным в данном случае представляется десятидневный срок на обращение в суд», — считает Павел Лавренков из «Ренессанс Страхования». Срок на обжалование решений финансового омбудсмена должен составлять не менее 10–15 рабочих дней, вторит старший вице-президент ВСК Алексей Чуб. В «АльфаСтраховании» также уверены, что в этой части срок должен быть увеличен.

​Для исполнения жестких сроков предоставления документов службе финансового омбудсмена потребуется внедрение высокоэффективной системы электронного документооборота, причем каждой из финансовых организаций вне зависимости от масштаба бизнеса, отметили в Альфа-банке.

«Любые изменения сроков возможны только в случае их детального обоснования, обусловленного необходимостью исполнения требований закона», — ответили участникам рынка в ЦБ.