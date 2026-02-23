Стоимость фьючерса на золото достигла $5168 впервые с 30 января
Стоимость фьючерса на золото за тройскую унцию с поставкой в апреле на бирже COMEX достигла $5168 впервые с 30 января 2026 года, следует из данных площадки.
К моменту открытия торгов стоимость фьючерса составила $5080,9. На пике ценник поднимался до $5173.
Цены на драгметаллы достигли рекордных значений в конце января, поскольку обострение кризиса вокруг Гренландии и обвал государственного долга Японии поддержали спрос на защитные активы, писал Bloomberg.
27 января Банк России впервые установил учетную цену за грамм золота на уровне ₽12 088,55.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Лавров ответил, что делали представители Европы на переговорах в Женеве
Глава ФСБ заявил о «британском следе» в покушении на генерала Алексеева
FT узнала, какая страна захотела стать новым газовым хабом Европы
NYT узнала о просьбе верховного лидера Ирана на случай его убийства
Глава Минобороны Британии заявил о желании отправить войска на Украину
Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга