Стоимость фьючерса на золото достигла $5168 впервые с 30 января

Стоимость фьючерса на золото достигла 5168 долларов впервые с 30 января

Стоимость фьючерса на золото за тройскую унцию с поставкой в апреле на бирже COMEX достигла $5168 впервые с 30 января 2026 года, следует из данных площадки.

К моменту открытия торгов стоимость фьючерса составила $5080,9. На пике ценник поднимался до $5173.

Цена золота впервые в истории превысила $4800 за унцию
Инвестиции
Фото:Илья Наймушин / РИА Новости

Цены на драгметаллы достигли рекордных значений в конце января, поскольку обострение кризиса вокруг Гренландии и обвал государственного долга Японии поддержали спрос на защитные активы, писал Bloomberg.

27 января Банк России впервые установил учетную цену за грамм золота на уровне ₽12 088,55.

