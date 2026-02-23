Сколько россияне хранят на счетах в иностранных банках. Инфографика
Россияне по состоянию на 1 января 2026 года хранили на депозитах в иностранных банках 5,98 трлн руб. — $76,4 млрд, следует из расчетов РБК на основе ЦБ. При этом в течение 2025 года остатки сократились на $2,5 млрд.
Объем средств упал до уровня мая 2024 года, когда у россиян на иностранных вкладах было $76,6 млрд.
Чем объясняется снижение объема средств на вкладах — читайте в подписке РБК.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Лавров ответил, что делали представители Европы на переговорах в Женеве
Глава ФСБ заявил о «британском следе» в покушении на генерала Алексеева
FT узнала, какая страна захотела стать новым газовым хабом Европы
NYT узнала о просьбе верховного лидера Ирана на случай его убийства
Глава Минобороны Британии заявил о желании отправить войска на Украину
Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга