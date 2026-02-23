Вклады россиян в иностранных банках упали впервые за 8 лет до 5,98 трлн руб.

Сколько россияне хранят на счетах в иностранных банках. Инфографика

Фото: IMAGO / Global Look Press

Россияне по состоянию на 1 января 2026 года хранили на депозитах в иностранных банках 5,98 трлн руб. — $76,4 млрд, следует из расчетов РБК на основе ЦБ. При этом в течение 2025 года остатки сократились на $2,5 млрд.

Объем средств упал до уровня мая 2024 года, когда у россиян на иностранных вкладах было $76,6 млрд.

