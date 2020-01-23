ЦБ покинула куратор регулирования национальной платежной системы

Мария Красенкова отвечала за развитие платежной системы и контроль за безналичными расчетами. Она покинула ЦБ из-за разногласий с руководством, говорят источники РБК

Мария Красенкова (Фото: PLUS Forum / Youtube)

Из Банка России ушла начальник управления развития и регулирования национальной платежной системы Мария Красенкова. Об этом РБК рассказали три собеседника на платежном рынке.

Это управление находится в структуре департамента национальной платежной системы, который курирует первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. РБК направил запрос в ЦБ.

«Красенкова покинула ЦБ в последние рабочие дни 2019 года», — знает один из собеседников. По его словам, Красенкова ушла из-за разногласий с главой департамента НПС Аллой Бакиной, второй собеседник также знает о конфликтах Красенковой с руководством платежного департамента. На освободившуюся должность пока никто не назначен, говорит один из источников.

Мария Красенкова отвечала за разработку основных направлений развития национальной платежной системы, регулирование этой сферы, установление правил и форм безналичных расчетов. До прихода в ЦБ Красенкова работала в банках (ВТБ, Citibank, Deutsche Bank и др.) и платежной системе Visa, где отвечала за развитие карточных продуктов и платежной инфраструктуры.

В 2014 году в России была создана национальная система «Мир», к концу 2019 года доля карт «Мир» на российском рынке превысила 20%. Кроме того, в начале прошлого года ЦБ запустил Систему быстрых платежей, которая позволяет совершать переводы по номеру телефона между счетами разных банков и должна конкурировать с традиционными карточными транзакциями.