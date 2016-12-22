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ВЭБ снизит финансовую планку для отбора инвестпроектов
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ВЭБ снизит финансовую планку для отбора инвестпроектов
Финансы, 22 дек, 16:26
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ВЭБ снизит финансовую планку для отбора инвестпроектов
ВЭБ планирует снизить минимальную планку для отбора инвестиционных проектов, которая сейчас составляет 1 млрд руб. Это расширит выбор проектов для инвестиций, но повысит риски, отмечают эксперты
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Внешэкономбанк (ВЭБ) намерен изменить подход к отбору проектов для финансирования, а именно заменить отбор по ценовому порогу на отбор, исходя из неценовой значимости, рассказал РБК первый заместитель председателя правления ВЭБа Николай Цехомский.

«Мы поняли, что по определенным проектам минимальная планка — сейчас 1 млрд руб. — слишком высокая. Есть инновационные технологии, которые не терпят планки. Например, в радиоэлектронике нет таких больших проектов, есть проекты на 300–500 млн руб., а на миллиард — нет. В итоге такие проекты выпадают из периметра нашего финансирования», — пояснил он. По его словам, сейчас эта тема обсуждается с наблюдательным советом ВЭБа. «Думаю, что в следующем году это решение будет принято наблюдательным советом», — сказал Цехомский.

Сейчас согласно меморандуму о финансовой политике ВЭБ предоставляет кредиты, гарантии, поручительства и финансирование на возвратной основе инвестпроектам минимальным объемом 1 млрд руб., исключения составляют проекты, направленные на развитие монопрофильных муниципальных образований (минимальная сумма — 0,5 млрд руб.).

Изменение подхода к отбору проектов — не единственная новация в деятельности ВЭБа, запланированная на следующий год. Как сообщал РБК, в следующем году ВЭБ начнет не только кредитовать компании, но и напрямую входить в их капитал в качестве портфельного инвестора.

Неценовой подход

По оценкам экспертов, неценовой подход для отбора проектов используется довольно часто в рамках нескольких моделей отбора.

​Одна из них — определить интересные для инвестиций отрасли, отбирать проекты согласно выбранным секторам и формировать их в фонды, отмечает партнер Deloitte Григорий Павлоцкий. «Но для такой стратегии необходима команда инвестменеджеров-экспертов именно в этих отраслях для грамотного отбора проектов», — говорит он. В мировой практике, для того чтобы заинтересовать менеджеров в тщательном отборе, им платят ежегодную управленческую комиссию 1,2–2% от объема инвестиций в фонд и 20% — от прироста рыночной стоимости активов фонда уже на выходе из проекта, рассказывает Павлоцкий. Таким образом, модель сопряжена с дополнительными расходами на персонал.

«Еще один вариант неценового выбора проектов — формирование вертикально интегрированных инвестфондов, которые управляют портфелями компаний-стартапов из разных сфер, они взаимодействуют друг c другом», — продолжает Григорий Павлоцкий. «Также можно применять для выбора проектов географический подход, когда необходимо поднять экономику какого-то региона или области, например, и проинвестировать для этого в аграрный или производственный сектор. Но такой подход, скорее, выполняет не только коммерческие, но и другие социально значимые задачи», — добавляет он.

Снизить планку

Отказываться ли от планки по минимальной стоимости проекта совсем или в качестве альтернативного варианта снизить ее, ВЭБ еще окончательно не определился.

«Как вариант возможно создание отдельной, более низкой планки для отбора инновационных проектов», — рассказал Николай Цехомский. Насколько это могло бы расширить перечень компаний, имеющих возможность получить финансирование в ВЭБе, он оценить затруднился. «Такой точной оценки пока нет, но эффект будет существенный», — добавил топ-менеджер.

Актуальный вопрос

Эксперты отмечают: инициатива ВЭБа, с одной стороны, поможет бизнесу, но с другой — может быть рискованной для самой госкорпорации, ведь в России дефицит хорошо проработанных и продуманных инвестпроектов с бизнес-планом и стратегией. «Снижение минимального порога корпорацией, с одной стороны, увеличит охват корпорацией начинающих компаний, но с другой — среди соискателей на финансирование могут оказаться недоработанные или не слишком перспективные идеи, и корпорации нужно будет потратить уже свои ресурсы для их доработки», — считает главный экономист ЕАБР Ярослав Лисоволик.

Как отмечает Григорий Павлоцкий, снизив минимальную ценовую планку, ВЭБ сможет получить для инвестиций проекты на более ранней стадии их развития, а значит, и более рискованный портфель, который требует более тщательного управления. «Выживаемость стартапов на начальных стадиях, когда им требуются небольшие инвестиции, очень низкая, — говорит он. — Снизив ценовую планку, инвестор получит больший выбор, но и инвестиционные риски возрастут».

Благодаря снижению ценовой планки на финансирование смогут претендовать компании из сферы информационных технологий, IT, стартапы, предлагающие сервис в области здравоохранения и образования, отмечают эксперты.

В то же время, подключившись к проекту на этапе идеи, у инвестора при небольших затратах появляется возможность объективно оценить все риски на самой ранней стадии, отмечает Ярослав Лисоволик.

Авторы: Анна Михеева, Светлана Дементьева.
Теги: ВЭБ , инновации , Инвестиции
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