ЦБ отозвал лицензию у банка «Преодоление»

Поводом для вмешательства регулятора стали зафиксированные нарушения в работе кредитной организации. В банке вводится временная администрация

Фото: Любовь Мишина для РБК

Банк России отозвал лицензию у коммерческого банка «Преодоление». Об этом говорится в сообщении регулятора. По данным ЦБ, «Преодоление» занимает 436-е место в банковской системе по величине активов.

В ЦБ пояснили, что причиной отзыва лицензии стали нарушение отчетности и возможность отмывания средств через банк. «В деятельности ООО КБ «Преодоление» выявлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременности представления и достоверности направлявшейся в уполномоченный орган информации по операциям, подлежащим обязательному контролю», — сообщили в ЦБ.

Кроме того, в ЦБ обвинили «Преодоление» в проведении теневых валютно-обменных операций, которые не отражались в отчетности финансового учреждения.

«Руководство и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе ООО КБ «Преодоление» с рынка банковских услуг», — говорится в сообщении. В банке вводится временная администрация.

Банк является участником системы страхования вкладов. Таким образом, вкладчикам банка предусмотрена выплата страхового возмещения в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн руб. на одного вкладчика.

Банк «Преодоление» был зарегистрирован в Москве в 1994 году. Его уставной капитал составляет 285 млн руб. По данным отчетности, размещенной на сайте ЦБ, за три квартала 2017 года банк «Преодоление» показал убыток в размере 8,5 млн руб. В числе акционеров банка — ЗАО «Московский пиво-безалкогольный комбинат «Очаково».

Ранее, 15 декабря, ЦБ отозвал лицензию у московского банка «Солидарность», занимавшего 185-е место в банковской системе России. Лицензию у банка отозвали из-за «низкого качества активов».