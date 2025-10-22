Эксперты спрогнозировали трехкратный рост дефолтов по ЦФА

К 2026 году число дефолтов по цифровым финансовым активам может увеличиться до 25, считают участники рынка. К ним может привести рост кредитной нагрузки на компании из-за высоких ставок

Фото: PeopleImages / Shutterstock

Операторы инвестиционных платформ считают, что в 2026 году число дефолтов на рынке цифровых финансовых активов (ЦФА) вырастет до 25, говорится в обзоре рейтингового агентства «Эксперт РА».

«По прогнозам ОИС (операторов инвестиционных платформ), до конца 2025 года количество дефолтов может составить около десяти (медианная оценка), а в 2026-м их число существенно вырастет: медианная оценка по итогам анкетирования — около 25 выпусков», — говорится в обзоре «Эксперт РА».

Цифровые финансовые активы (ЦФА) — это права инвестора на актив, записанные в информационной системе. Компании используют ЦФА, чтобы привлечь средства на рынке от институциональных и частных инвесторов. Выпуски ЦФА являются упрощенным аналогом облигационных займов, но требуют от эмитента значительно меньшей подготовки и уровня раскрытия информации.

Новые дефолты могут случиться из-за сильной кредитной нагрузки на компании на фоне высоких ставок. Дополнительные риски связаны с тем, что через ЦФА в основном привлекают краткосрочные займы, и поэтому в случае трудностей с погашением у компании-эмитента может не быть достаточно времени, чтобы попытаться использовать альтернативные источники средств для рефинансирования долга по ЦФА, отмечают аналитики.

Дефолты могут допустить непубличные компании без кредитного рейтинга, «для которых выпуск ЦФА часто является дебютом на рынке долгового финансирования и, по сути, единственным способом привлечения средств по приемлемой цене», считают эксперты.

Закон о ЦФА появился в России в 2020 году, первый выпуск таких активов состоялся в 2022 году. Впервые дефолт среди эмитентов ЦФА случился летом 2025 года: сеть салонов «Автосити» не исполнила обязательства перед инвесторами и предложила обменять дефолтный выпуск ЦФА на новые бумаги с менее выгодными условиями (ниже ставка, дольше срок обращения).

К октябрю 2025-го число дефолтов увеличилось до восьми. Самым крупным стал дефолт компании «Форте Хоум ГмбХ», которая в срок не выплатила инвесторам 500 млн руб. Всего же эмитент разместил 16 выпусков ЦФА на общую сумму 7,2 млрд руб., восемь из них — на 3,8 млрд руб. — еще находятся в обращении, указано в обзоре «Эксперт РА». Трудности с погашением у «Форте Хоум ГмбХ» возникли после того, как прокуратура инициировала судебное разбирательство в отношении компаний, связанных с эмитентом и выступающих поручителем по ее займу через ЦФА.

«Если оценивать уровень дефолтности исходя из общего объема выпусков, то картина выглядит приемлемо — только по восьми выпускам ЦФА, составляющим менее 0,1% рынка по объему эмиссии, семь эмитентов не выполнили своих обязательств своевременно», — отмечается в обзоре «Эксперт РА». Общий объем эмиссии ЦФА составляет примерно 800 млрд руб., оценили в агентстве. Но если брать в расчет только эмитентов без кредитных рейтингов, то доля дефолтных выпусков увеличивается до 1,2%. «А если также учесть выпуски ЦФА допустивших дефолт эмитентов, по которым они должны осуществить выплаты в будущем, то потенциальная доля возрастет до 5,9%», — говорится в обзоре.

Аналитики «Эксперт РА» полагают, что в ответ на рост дефолтов Банк России может ужесточить требования к инвесторам для их допуска на рынок ЦФА либо изменить требования к прозрачности эмитентов при размещении крупных публичных выпусков в пользу неквалифицированных инвесторов.

Ситуация осложняется тем, что до сих пор на рынке ЦФА не утверждено единой процедуры урегулирования дефолтов. Директор департамента инфраструктуры финансового рынка Банка России Кирилл Пронин в начале октября на форуме рейтингового агентства АКРА сообщал, что до конца года ЦБ рассчитывает найти механизм урегулирования, который будет устраивать и его, и участников рынка, а соответствующие изменения в закон будут внесены только в 2026-м.