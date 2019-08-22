Держатели кредиток стали чаще покупать еду в долг

Держатели кредитных карт стали активнее покупать в рассрочку продукты, следует из оценок банка «Русский стандарт». Единственный товар, который в рассрочку покупают чаще продуктов, — бытовая техника

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Доля оплаченных картами рассрочки покупок в продуктовых магазинах по итогам первого полугодия 2019-го составила 14% от общего числа товаров, приобретенных в рассрочку. Такие данные приводятся в подготовленном по просьбе РБК исследовании банка «Русский стандарт», который входит в топ-5 кредитных организаций по объему выданных кредитных карт (расчеты сделаны на основе динамики по его картам). Крупные банки, опережающие «Русский стандарт» по объему выдачи, сейчас не выпускают карт с рассрочкой.

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Таким образом, категория «фуд-ретейл» поднялась с пятой позиции самых востребованных товаров, купленных в рассрочку, на вторую (в прошлом году ее доля составляла 9,3%). Чаще, чем продукты питания, россияне оплачивают картами рассрочки только бытовую технику и электронику (28,3% рассрочек по картам банка «Русский стандарт» за первые шесть месяцев 2019-го). В основном продукты таким образом приобретаются в крупных торговых сетях, говорится в исследовании.



Продукты питания покупают в рассрочку по двум причинам, считает старший научный сотрудник Института социального анализа РАНХиГС Дмитрий Логинов, — либо из-за нехватки денег на еду, либо из-за финансовой выгоды, потому что некоторые карты предполагают беспроцентный период, повышенный кешбэк или скидки. На рост доли продуктов при покупках в рассрочку влияет снижение реальных располагаемых доходов населения (падают с 2014 года), подтверждает инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин. Еще одна причина — рост предложения карт рассрочки, добавляет он.