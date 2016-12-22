Сбербанк решил отказаться от овердрафтных карт

Из-за низкой востребованности овердрафтных карт Сбербанк решил отказаться от них — процесс завершится до конца 2018 года. При этом клиенты банка жалуются на то, что сумма на овердрафте становится задолженностью

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Сбербанк закроет овердрафт по дебетовым картам к концу 2018 года, заявили РБК в кредитной организации.

Причиной закрытия продукта является его низкая востребованность, отметили в банке, добавив, что для предоставления клиентам постоянного доступа к кредитным средствам среди продуктов Сбербанка существуют традиционные кредитные карты со льготным периодом до 50 дней и более удобной схемой погашения задолженности.

«Поэтому в 2014 году Сбербанк принял решение о поэтапном сокращении выдачи карт с овердрафтом», — уточнили в банке.

Ранее на форуме портала Banki.ru клиенты Сбербанка стали сообщать о том, что банк начал рассылать СМС-сообщения, в которых уведомлял о прекращении действия овердрафта по дебетовым картам.

«Обращаем внимание, что действие овердрафта по дебетовым картам Сбербанка прекращено. Если у вас есть задолженность, просим погасить ее в ближайшее время. Условия использования собственных средств остались без изменений. При возникновении вопросов обращайтесь, пожалуйста, по номеру 900», — говорилось в сообщении банка, которое приводит один из пользователей портала.

При этом клиенты жалуются на то, что сумма, которая до этого находилась на овердрафте, автоматически становится задолженностью, на которую начисляются проценты. Пользователи портала Banki.ru, решившие оспорить отмену овердрафтных карт, получили сообщение банка о том, что, «согласно пункту 4.3 условий использования банковских карт ПАО «Сбербанк», банк имеет возможность аннулировать лимит овердрафта по счету. Такое решение банком было принято в связи с прекращением предоставления услуги».

В самом Сбербанке не уточнили, действительно ли сумма, находящаяся ранее на овердрафте, автоматически становится задолженностью с начислением на нее процентов.

Условиями обслуживания дебетовых карт Сбербанка предусмотрено два типа карт — собственно дебетовые, которые используются «для совершения расходных операций», и дебетовые с овердрафтом. По картам с овердрафтом, согласно условиям, можно совершать «операции в пределах расходного лимита, в том числе за счет кредитных средств (овердрафт), предоставленных банком клиенту при недостаточности или отсутствии на счете карты денежных средств». Согласно тарифам банка по дебетовым картам, овердрафт предусмотрен только по картам типа Visa Infinite, обслуживание которых стоит 30 тыс. руб. в год. Плата за овердрафт по этим картам составляет 20% годовых, при несвоевременном погашении задолженности по овердрафту или использовании средств сверх лимита ставка увеличивается до 40%.