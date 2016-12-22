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ЦБ лишил лицензии Мосуралбанк
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ЦБ лишил лицензии Мосуралбанк
Финансы, 09:27
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ЦБ лишил лицензии Мосуралбанк
По величине активов организация занимает 269-е место в банковской системе страны. Бизнес-модель банка была ориентирована на обслуживание интересов его акционеров, указывает регулятор
Фото: Андрей Любимов / РБК

Центробанк России принял решение отозвать лицензию на осуществление банковских операций у Московско-Уральского акционерного коммерческого банка (Мосуралбанка) и назначить в этой организации временную администрацию. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

ЦБ указывает, что по данным на 1 июня 2018 года Мосуралбанк по величине активов занимает 269-е место в банковской системе страны.

По данным системы СПАРК, владельцами Мосуралбанка являют ПАО «Вологдаэнергосбыт» (46,01%), АО «Роскоммунэнерго» (26,31%), ПАО «Архэнергосбыт» (19,94%), Алим Дадуев (3,46%), ООО «Санаторий «Каширские роднички» (2,79%) и ООО «Светотехника Плюс» (1,25%).

Среди конечных бенефициаров банка через ООО «Консорциум «Энергопромфинанс» (владеет долей в ООО «Санаторий «Каширские роднички») есть бывшая супруга президента «Роснефти» Марина Сечина.

По данным регулятора, ориентиром бизнес-модели банка, имевшей «выраженный кэптивный характер», было «обслуживание интересов его акционеров и аффилированных с ними лиц». ЦБ отмечает, что результатом выдачи кредитов заемщикам и сделок с лицами, связанными с бенефициарами организации, стал значительный объем проблемных активов на ее балансе.

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Бизнес

«Мосуралбанк представлял в Банк России существенно недостоверную отчетность», — указывается в сообщении Центробанка. Эта отчетность скрывала, что в деятельности кредитной организации были основания для принятия мер по предупреждению банкротства. ЦБ передаст в правоохранительные органы информацию о признаках совершения уголовно наказуемых деяний.

Мосуралбанк является участником системы страхования вкладов. Согласно законодательству для клиентов организации предусмотрена выплата страхового возмещения (100% остатков средств на счетах в банке, но не более 1,4 млн руб. в совокупности на одного вкладчика).

По данным самого Мосуралбанка, на 1 апреля 2018 года его региональная сеть включает в себя три филиала, пять допофисов и 13 операционных офисов. Они расположены на территории шести регионов —  в Москве и Подмосковье, Архангельской, Вологодской, Свердловской и Челябинской областях. В списке партнеров банка указаны в том числе «Каширские роднички», «Вологдаэнергосбыт» и Серовский механический завод.

Автор: Маргарита Девяткина.
Теги: лишение лицензии , ЦБ
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