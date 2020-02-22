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Один из банков «большой четверки» в США выплатит $3 млрд штрафов

Минюст США не станет выдвигать обвинения по нарушениям, которые происходили в банке с 2002 по 2016 год. По данным властей, Wells Fargo создавал фальшивые счета и незаконно собирал личные данные клиентов
Фото: Matt Rourke / AP

Американский банк Wells Fargo согласился выплатить штраф в размере $3 млрд для урегулирования претензий властей. Об этом говорится в заявлении финансового института. Он входит в так называемую «большую четверку» банков США вместе с Bank of America, Citigroup и JPMorgan Chase.

В заявлении отмечается, что банк достиг договоренности с Минюстом США и комиссией по ценным бумагам и рынкам. В нем отмечается, что банк достиг договоренности с Минюстом США и комиссией по ценным бумагам и рынкам. В соответствии с ней министерство не будет выдвигать уголовные обвинения по нарушениям в Wells Fargo в 2002-2016 годах.

Еще одно соглашение об урегулировании касается гражданских исков минюста. Также в заявлении говорится, что $500 млн будет выделено для учреждения фонда для компенсации инвесторов, которые пострадали от действий служащих банка.

Как заявил исполнительный директор Wells Fargo Чарли Шарф, действия сотрудников «не соответствовали ценностям» банка. По его словам, банк «внес фундаментальные изменения в бизнес-модель, компенсационные программы, руководство и управление». «Нам еще предстоит проделать большую работу, чтобы восстановить утраченное доверие», — добавил он.

Власти США обвинили банк в том, что тот на протяжении многих лет создавал фальшивые счета, незаконно собирал личные данные клиентов, завышал комиссионные и навязывал услуги, в которых клиенты не нуждались.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Wells Fargo, штраф
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