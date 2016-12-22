Акционеры «Пересвета» рассмотрят вопрос об отставке президента банка

На внеочередном собрании акционеров АКБ «Пересвет», которое пройдет 21 февраля в форме заочного голосования, будут досрочной прекращены полномочия президента банка Михаила Полунина. Согласно раскрытию информации, временно исполняющим обязанности президента АКБ «Пересвет» будет назначен вице-президент и член правления банка Денис Гумеров.

Как ранее писал РБК, Михаил Полунин займет место в правлении Московского кредитного банка (МКБ), где курировать отношения со стратегическими клиентами, а также отвечать за взаимодействие между дирекциями банка, работающими с корпоративными клиентами. «Данное решение принято в рамках стратегии расширения и укрепления действующей команды банка», — отмечали тогда в МКБ. Михаил Полунин занял тогда позицию советника и должен в будущем стать заместителем председателя правления банка Романа Авдеева.

Михаил Полунин до прихода в «Пересвет» работал в подконтрольном «Роснефти» Всероссийском банке развития регионов (ВБРР; компании группы «Роснефть» контролируют 98,61% банка, согласно информации на сайте ЦБ от 29 августа) в должности вице-президента. Полунин перешел в «Пересвет» после того, как в феврале 2017 года функции временной администрации банка были возложены на Агентство по страхованию вкладов (АСВ). В апреле Банк России ​принял решение санировать банк «Пересвет», а санатором был выбран ВБРР. Полунин сначала возглавлял временную администрацию банка, а 10 августа возглавил банк.

В МКБ не ответили на запрос РБК о сроках вхождения Михаила Полунина в состав правления банка. В МКБ также не ответили на вопросы о планируемых кадровых перестановках.

Денис Гумеров до перехода в банк «Пересвет» был председателем правления петербургского банка БФА. На вопрос займет ли он должность президента банка «Пересвет» банкир в разговоре с РБК отметил лишь, что акционеры планируют выдвинуть на этот посту кандидата внутри банка.

МКБ на 1 декабря, согласно данным banki.ru, занимает 9-ое место по активам среди российских банков. Это второй частный банк, его опережает только Альфа-банк (на 1 декабря 7-ое место по активам). Согласно данным на сайте банка, контролирующим акционером МКБ (55,73%) через ООО «Концерн «РОССИУМ» на конец ноября 2017 года является Роман Авдеев.



Банк «Пересвет» занимает 39-е место в российской банковской системе, по версии «Интерфакс-ЦЭА». Подконтрольный «Роснефти» ВБРР получил 99,9% акций этого банка по итогам дополнительной эмиссии в июне 2017 года.