Россияне стали охотнее брать кредитные карты

Россияне в минувшем 2017 году получили в полтора раза больше кредиток, чем годом ранее. Наибольшим спросом стали пользоваться карты с высокими лимитами — от 100 тыс. руб.

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

В 2017 году российские банки выдали более 6 млн кредитных карт, что на 52% больше, чем годом ранее. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс» и Национального бюро кредитных историй, которые входят в топ-3 крупнейших БКИ.

Объем выдачи кредитных карт растет последние два года после резкого сокращения в 2015 году. В 2016 году рост выдачи карт составил 15%, отмечает издание.

Представители БКИ связывают рост выдачи кредитных карт гражданам с активной работой банков по продвижению данного продукта. Представители банковской сферы, в свою очередь, отмечают рост спроса на кредитки. По словам участников рынка, в экономически благоприятных условиях гражданам легче оценить преимущество кредиток.

При этом, как отмечает издание, данные «Эквифакса свидетельствуют, что наибольшими темпами выросли выдачи карт с максимальным лимитом (от 100 тыс. руб.). Таких карт было выдано на 69,2% больше, чем в 2016 году. Карты с лимитом до 20 тыс. показали рост выдачи на 10,5%, от 20 тыс. до 100 тыс. руб. — на 47,4%.

Одновременно, как подчеркивает издание, рост выдачи кредиток незначительно сказывается на росте портфеля и процентных доходах банков. Так, за за 11 месяцев 2017 года совокупный портфель кредитных карт (включая овердрафтные) увеличился на 7,3%, до 1,317 трлн руб., приводит газета данные ​​Frank RG. Объясняется это тем, что зачастую клиенты гасят задолженность в грейс-период (когда проценты не начисляются).