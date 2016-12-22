Банк Евтушенкова стал единым оператором городских платежей на mos.ru

Правительство Москвы перевело обслуживание платежей на портале mos.ru на единого оператора. Сервисом в 2017 году воспользовались 3 млн человек, через него прошло 30% платежей за городские услуги. Ранее платежи проводили 20 банков

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Конкурс по выбору единого оператора платежей на сайте mos.ru проводился в ноябре 2017 года, итоги были подведены 15 декабря. Согласно протоколу рассмотрения заявок, победителем стал МТС-банк, единственный участник конкурса. В мэрии РБК сказали, что соглашение с МТС-банком сроком на пять лет уже подписано, с февраля он начнет работу в качестве единственного оператора системы платежей.

Как следует из документации к тендеру, заявку подавал только МТС-банк. Единственным ограничением для участия было требование обеспечить эквайринг электронной коммерции платежных систем МИР, VISA, MasterCard.

Зачем нужен единый оператор платежей​

До декабря 2017 года любой банк имел возможность работать на площадке mos.ru, сообщили РБК в департаменте информационных технологий правительства Москвы. Для начала работы требовалось только заполнение заявки на подключение, платы в размере 10 тыс. руб. и тестирование. «Далее банки самостоятельно и по своему усмотрению реализовывали сервис приема платежей как на сайте правительства Москвы, так и на своих витринах», — уточнил РБК представитель правительства города, сотрудничавшего до последнего времени по этому проекту с 20 банками. Работа с одним банком, по мнению властей, позволит снизить комиссии для граждан. По расчетам мэрии, с приходом нового оператора при оплате, в частности со счета мобильного телефона, комиссия снизится с 7% до 5,5​. Основания для снижения комиссий в мэрии не назвали.

По информации источников РБК, в 2017 году платежными сервисами через mos.ru воспользовалось 3 млн человек, объем транзакций за год составил 12 млрд руб.​

mos.ru — официальный портал мэра Москвы, на котором горожанам доступны в том числе сервисы оплаты госуслуг — ЖКХ, образование, парковка, штрафы, налоги. Сейчас платежи производятся через систему «Единого платежного шлюза», созданную в 2012–2013 годах за счет бюджетных средств столицы. По информации мэрии, в 2017 году через сервис было проведено 30% от всех оплат за городские услуги. МТС-банк занимает 51 место по активам (128,03 млрд руб. на третий квартал 2017 года) в рэнкинге «Интерфакс-ЦЭА». Основные акционеры — ПАО АФК «Система» Владимира Евтушенкова (71,87%) и ЗАО «Мобайл ТелеСистемс Б.В.» (26,37%) — дочерняя компания ПАО «Мобильные ТелеСистемы».

В МТС-банке заявили, что обслуживание платежей через mos.ru входит в их стратегические планы. «В задачах банка — развитие портала с точки зрения платежных технологий, в частности, централизация оплаты всех услуг пользователя в едином пространстве», — сказал РБК председатель правления МТС-банка Илья Филатов.