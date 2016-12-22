Банк Евтушенкова стал единым оператором городских платежей на mos.ru

Конкурс по выбору единого оператора платежей на сайте mos.ru проводился в ноябре 2017 года, итоги были подведены 15 декабря. Согласно протоколу рассмотрения заявок, победителем стал МТС-банк, единственный участник конкурса. В мэрии РБК сказали, что соглашение с МТС-банком сроком на пять лет уже подписано, с февраля он начнет работу в качестве единственного оператора системы платежей.
Как следует из документации к тендеру, заявку подавал только МТС-банк. Единственным ограничением для участия было требование обеспечить эквайринг электронной коммерции платежных систем МИР, VISA, MasterCard.
Зачем нужен единый оператор платежей
До декабря 2017 года любой банк имел возможность работать на площадке mos.ru, сообщили РБК в департаменте информационных технологий правительства Москвы. Для начала работы требовалось только заполнение заявки на подключение, платы в размере 10 тыс. руб. и тестирование. «Далее банки самостоятельно и по своему усмотрению реализовывали сервис приема платежей как на сайте правительства Москвы, так и на своих витринах», — уточнил РБК представитель правительства города, сотрудничавшего до последнего времени по этому проекту с 20 банками. Работа с одним банком, по мнению властей, позволит снизить комиссии для граждан. По расчетам мэрии, с приходом нового оператора при оплате, в частности со счета мобильного телефона, комиссия снизится с 7% до 5,5. Основания для снижения комиссий в мэрии не назвали.
По информации источников РБК, в 2017 году платежными сервисами через mos.ru воспользовалось 3 млн человек, объем транзакций за год составил 12 млрд руб.
mos.ru — официальный портал мэра Москвы, на котором горожанам доступны в том числе сервисы оплаты госуслуг — ЖКХ, образование, парковка, штрафы, налоги. Сейчас платежи производятся через систему «Единого платежного шлюза», созданную в 2012–2013 годах за счет бюджетных средств столицы. По информации мэрии, в 2017 году через сервис было проведено 30% от всех оплат за городские услуги.
МТС-банк занимает 51 место по активам (128,03 млрд руб. на третий квартал 2017 года) в рэнкинге «Интерфакс-ЦЭА». Основные акционеры — ПАО АФК «Система» Владимира Евтушенкова (71,87%) и ЗАО «Мобайл ТелеСистемс Б.В.» (26,37%) — дочерняя компания ПАО «Мобильные ТелеСистемы».
В МТС-банке заявили, что обслуживание платежей через mos.ru входит в их стратегические планы. «В задачах банка — развитие портала с точки зрения платежных технологий, в частности, централизация оплаты всех услуг пользователя в едином пространстве», — сказал РБК председатель правления МТС-банка Илья Филатов.