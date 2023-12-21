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Минфин заявил, что задержка закона о вычетах не повлияет на запуск ИИС-3

Минфин: непринятые поправки по ИИС-3 не повлияют на получение налоговых вычетов
Налоговые поправки для функционирования нового типа инвестсчетов граждан до 1 января принять не успеют. Работу над ними продолжат в 2024 году. Но это «не повлияет на возможность получения налогового вычета», заверили в Минфине
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Законопроект о налоговом режиме для инвестиционных счетов нового типа — ИИС-3, которые должны заработать с 1 января, — будет дорабатываться в следующем году, но это не повлияет на возможность получения налогового вычета, сообщила РБК пресс-служба Минфина.

«Согласно закону, ИИС нового типа заработает и будет действовать с 1 января 2024 года. Сопутствующие поправки в Налоговый кодекс уже прошли первое чтение Госдумы, работа по ним продолжится в следующем году. Это не повлияет на возможность получения налогового вычета, поскольку вычет за 2024 год можно получить только в 2025 году», — указали там.

Путин подписал закон о введении ИИС-3 с 1 января 2024 года
Инвестиции
Фото:Shutterstock

Президент Владимир Путин 19 декабря подписал закон о запуске ИИС-3 с 1 января 2024 года. Он вносит изменения в закон «О рынке ценных бумаг» и определяет особенности функционирования нового вида счетов для долгосрочных инвестиций граждан.

Но для полноценного запуска механизма также необходимо принятие законопроекта-спутника, вносящего изменения в Налоговый кодекс. Этот документ предусматривает, что ИИС-3 должен объединять в себе налоговые льготы по уже существующим ИИС-1 (при открытии ИИС-3 у инвестора будет право на вычет с инвестиций в размере 400 тыс. руб. в год) и ИИС-2 (по истечении срока ИИС-3 у инвестора будет право на освобождение от НДФЛ дохода от инвестиций). Предполагается, что в течение первых трех лет действия программы (с 2024 по 2026 год) ИИС-3 будет пятилетним, после этого с каждым годом срок будет постепенно расти и к 2029 году вырастет до десяти лет.

В ноябре Госдума одобрила поправки в НК в первом чтении, но с тех пор их не рассматривала. Поправки к рассмотрению документа ко второму чтению действительно не поступили, сказал РБК источник в Госдуме. Однако, по его словам, это не станет проблемой для дальнейшего получения инвесторами налоговых вычетов по ИИС-3, поскольку документ не ухудшает положение налогоплательщиков. Согласно ст. 5 Налогового кодекса, в общем случае налоговые новации должны вступать в силу по истечении одного месяца со дня их официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода (именно такая формулировка сейчас прописана в проекте поправок в НК по ИИС-3), однако если изменения «прямо предусматривают» улучшение положения налогоплательщиков, то они «могут иметь обратную силу».

Последний шанс открыть ИИС-1 и ИИС-2: почему им надо воспользоваться
Инвестиции
Фото:Shutterstock

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«Предусматривающие ИИС-3 поправки в закон «О рынке ценных бумаг» подписаны, но основные поправки — в Налоговый кодекс — принять не успели, поэтому эти счета с 1 января 2024 года, как это предполагалось ранее, не заработают. Уверен, что поправки в Налоговый кодекс будут приняты в самом начале 2024 года», — сказал РБК президент Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев. О том, что ожидать полноценного запуска механизма в начале года не стоит, ранее говорили брокеры.

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