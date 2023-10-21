Россияне впервые за 1,5 года снизили объем налички на руках. Инфографика

Россияне впервые с начала года сократили объем наличных денег на руках. В сентябре 2023 года объем наличных денег в обращении сократился на 21,6 млрд руб. При этом сокращение было еще в январе — тогда снижение составило 74,5 млрд. Но это снижение традиционно для начала года. Последний раз снижение наблюдалось весной 2022 года.

Таким образом, снижение объема наличных на руках произошло впервые за 1,5 года. Как менялся объем наличных денег у россиян на руках — в инфографике РБК.