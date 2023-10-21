Россияне впервые за 1,5 года снизили объем налички на руках. Инфографика
Россияне впервые с начала года сократили объем наличных денег на руках. В сентябре 2023 года объем наличных денег в обращении сократился на 21,6 млрд руб. При этом сокращение было еще в январе — тогда снижение составило 74,5 млрд. Но это снижение традиционно для начала года. Последний раз снижение наблюдалось весной 2022 года.
Таким образом, снижение объема наличных на руках произошло впервые за 1,5 года. Как менялся объем наличных денег у россиян на руках — в инфографике РБК.
Что такое процентный риск и как компании управляют им в новых условиях
Не только в аптеке. Как развивается рынок продажи лекарств в России
Обмен метриками и слепые тесты. Как внедрять ИИ и оценивать его эффект для бизнеса
5 грехов спикера. Как выступить так, чтобы пригласили ещё
Высокое напряжение: какие перспективы у электромобилей в России
Как лесопромы-
шленный комплекс ищет новые ниши и рынки
Какие есть перспективы у индустриального выращивания ягоды в России
Тактильный и голографический: когда появится связь 6G и что она изменит для бизнеса
Новые решения. Как бесшовно перейти на российское ПО
Навигатор по цифровым решениям для компаний металлургии и горнодобывающей промышленности