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Объемы торгов российскими акциями достигли полугодового максимума

Объемы торгов российскими акциями и депозитарными расписками достигли максимума с конца февраля. По итогам 20 сентября инвесторы на Мосбирже наторговали почти на 130 млрд руб.
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Объем торгов акциями на Мосбирже в основную торговую сессию в режиме «Т+» (с поставкой в дни, следующие за сделкой) по итогам 20 сентября составил 126,9 млрд руб., следует из данных, опубликованных торговой площадкой. Всего было совершено более 3 млн сделок. Это больше, чем наблюдалось при падении рынка 30 июня, которое было спровоцировано отказом «Газпрома» от выплаты дивидендов. Тогда общий дневной объем торгов акциями составил 119,9 млрд руб., а общее число сделок — 2,2 млн штук.

Наибольший дневной объем сделок за последнее время наблюдался 24 февраля, в день начала спецоперации на Украине, когда индекс Мосбиржи потерял 33,3%. В этот день на площадке в основную сессию было совершено 4,8 млн сделок с акциями совокупным объемом 250,15 млрд руб.

По итогам торгов 20 сентября рублевый индекс Мосбиржи потерял 8,8%, а долларовый РТС — 9,2%. Сначала существенное давление на рынок оказали новости о повышении налоговой нагрузки для экспортеров, затем падение котировок поддержали новости о законопроекте, касающемся мобилизации, и о референдумах в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях, объясняли опрошенные РБК эксперты.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Значительное увеличение объемов торгов и количества сделок на росте индексов последний раз наблюдалось 31 августа, когда стало известно о том, что «Газпром» планирует выплатить промежуточные дивиденды. В тот день в режиме основных торгов акциями было совершено 1,65 млн сделок объемом 106,5 млрд руб.

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Акции Мосбиржа
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