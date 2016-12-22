Минфин решил законодательно ограничить наем родственников в ЦБ

Минфин подготовил законопроект, согласно которому нельзя нанимать в Банк России родственников, если это связано с возможным конфликтом интересов. В Банке России и раньше существовали такие внутренние требования, пояснили в ЦБ

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​Минфин подготовил изменения в закон «О Центральном Банке Российской Федерации», согласно которым в ЦБ запрещено нанимать на работу людей из числа близких родственников действующих сотрудников Банка России в том случае, если работа предполагает, что один родственник будет подчинен другому.

«Могут возникать ситуации, при которых служащие Банка России, имеющие близкое родство, занимают должности в одном подразделении, что связывает их прямой подчиненностью либо подконтрольностью. Данный ​факт вызывает конфликт интересов и может помешать надлежащему, объективному и беспристрастному исполнению своих обязанностей служащими Банка России», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. При этом для государственных гражданских служащих аналогичные требования действуют с 2004 года.

Под близкими родственниками в законопроекте подразумеваются родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей.

Поскольку в обязанности служащих ЦБ входит принятие мер по недопущению любой возможности конфликта интересов, при приеме на работу граждан учитываются родственные связи соискателей со служащими Банка России, указали РБК в пресс-службе регулятора. Сейчас нанимать людей, при приеме которых на работу возникает конфликт интересов из-за родственных связей, в Банке России запрещено.

Законопроект также устанавливает запрет на получение служащими ЦБ, занимающими должности, перечень которых утвержден советом директоров банка, не только кредитов в кредитных организациях, но и займов в иных поднадзорных ЦБ организациях (например, в микрофинансовых организациях, кредитных потребительских кооперативах, ломбардах).