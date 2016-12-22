ЦБ допустил отказ от переоценки инвестиций банками в случае обвала рынков

ЦБ допустил, что в случае «существенного ухудшения» ситуации на рынках может ввести мораторий на отрицательную переоценку ценных бумаг на балансах банков. Подобная мера вводилась в конце 2014 года на фоне обвала рынков

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В случае существенного ухудшения ситуации на финансовых рынках Банк России может ввести временный мораторий на признание отрицательной переоценки ценных бумаг, говорится в подготовленном регулятором обзоре финансовых рынков. Такая мера позволит снизить чувствительность участников рынка к рыночному риску, отмечается в докладе.

В то же время ЦБ отмечает, что в августе 2018 года (когда наблюдалась повышенная волатильность на валютном и долговом рынках на фоне санкционных рисков) влияние переоценки вложений банков в ценные бумаги, в том числе валютной переоценки, на их капитал было несущественным.

ЦБ исследовал последствия переоценки портфелей ценных бумаг и пришел к выводу, что на данный момент специальные меры для поддержки банковского сектора не требуются. Для системно значимых кредитных организаций отрицательная переоценка основного капитала за август составила 0,41%, для «дочек» иностранных банков — 1,22%, для прочих банков — 1,48%.

ЦБ прибегал к мораторию на отрицательную оценку ценных бумаг банками в декабре 2014 года, на фоне девальвации рубля. Мораторий был введен до 1 июля 2015 года, потом Ассоциация российских банков попросила его продлить, но в итоге этого не произошло — регулятор лишь пообещал банкам, что в случае резкого обвала рубля и падения фондового рынка вернется к этой мере.​

За август доллар укрепился к российской валюте с 62,5 руб. примерно до 68 руб. В начале сентября падение продолжилось (10 сентября доллар достигал отметки 70,6 руб.), после чего рубль начал укрепляться — днем 21 сентября он торговался в районе 66,4 руб. Вместе с валютным рынком падали и ОФЗ — их средняя доходность по индексу RGBI выросла с 7,68 до 8,51%.

Суммарный объем долговых обязательств на балансах банков в августе составлял 2,5 трлн руб. Как отмечается в обзоре Райффайзенбанка, обесценение госдолга на 2–5% должно было транслироваться в негативную переоценку на 51–127 млрд руб. Этот фактор должен был как минимум уполовинить прибыль банков в августе, однако этого не произошло — банки показали прибыль в 124,8 млрд руб. против 142,2 млрд руб. месяцем ранее. Аналитики Райффайзенбанка объясняли, что банки, скорее всего, перевели ОФЗ в портфель с удержанием до погашения, чтобы избежать их отрицательной переоценки.