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Baidu $145 (+40,02%) прогноз Barclays Capital к 20.08.20
Target $99 (+15,87%) прогноз Deutsche Bank к 05.08.20
QIWI ₽1 796,79 (+22,73%) прогноз Sova capital к 13.05.20
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Финансы ,  
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Комиссия по ценным бумагам США оштрафовала российскую компанию
ICO Ratings не раскрыла, что получала платежи от эмитентов за рекламу их цифровых активов, установила SEC. В рамках урегулирования ситуации российская компания согласилась выплатить комиссии $269 тыс.
Здание SEC в Вашингтоне (Фото: Andrew Harnik / AP)

Российская рейтинговая компания ICO Rating согласилась выплатить $268,998 тыс. в рамках урегулирования ситуации с обвинениями в отказе раскрыть данные о платежах, полученных от эмитентов за рекламу их предложений цифровых активов. Об этом сообщается на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Надзорный орган установил, что в период с декабря 2017 года по июль 2018 года компания готовила отчеты и рейтинги цифровых активов, включая токены, которые являлись ценными бумагами, и публиковала их на своем сайте и в социальных сетях. Указывается, что при этом ICO Ratings, которая утверждает, что занимается «независимыми аналитическими исследованиями», не раскрыла, что определенные эмитенты, предложения которых она оценивала, платили ей.

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В комиссии указали, что, согласно законодательству, компании должны раскрывать выплаты, которые они получают, чтобы инвесторы понимали, что перед ними оплаченный рекламный продукт.

ICO Rating не подтвердила и не опровергла выводы SEC, однако согласилась прекратить нарушения Закона о ценных бумагах и воздерживаться от них в будущем.

Автор: Юлия Выродова
Теги: Комиссия по ценным бумагам и биржам США, блокчейн
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