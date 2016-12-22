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Выплаты по ОСАГО упали в полтора раза из-за «Росгосстраха»
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Выплаты по ОСАГО упали в полтора раза из-за «Росгосстраха»
Финансы, 21 июн, 07:31
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Выплаты по ОСАГО упали в полтора раза из-за «Росгосстраха»
Выплаты страховщиков по ОСАГО в первом квартале упали в 1,6 раза год к году. Но ЦБ пока не видит оснований говорить о снижении убыточности этого вида страхования. Причина падения — новая политика «Росгосстраха», говорят эксперты
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Выплаты страховых компаний по обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО) в первом квартале 2018 года сократились более чем в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — с 52 млрд до 32 млрд руб., следует из статистических данных, опубликованных ЦБ. Падение выплат по ОСАГО не сопровождалось сопоставимым снижением сборов — они уменьшились всего на 4,6%, до 46 млрд руб., число проданных полисов сократилось год к году на 1,3%, до 7,9 млн.

Как пояснили РБК в Центробанке, эти изменения в значительной степени обусловлены показателями деятельности отдельных крупных игроков на рынке ОСАГО — но конкретные страховые компании не назвали.

При этом, согласно статистике ЦБ, самое существенное падение выплат произошло у «Росгосстраха» (РГС), попавшего осенью прошлого года в периметр санации банка «ФК Открытие»: они упали в 3,5 раза, с 21,3 млрд до 6,1 млрд руб. В результате если в первом квартале 2017 года на эту компанию приходилось почти 40% всех выплат и она занимала 25% всего рынка ОСАГО, то по итогам первого квартала 2018 года ее доля на рынке упала до 9,8%, а выплаты составили лишь 19% от общего объема. Без учета данных «Росгосстраха» выплаты страховщиков по ОСАГО за первый квартал снизились не так значительно — на 15%, с 31 млрд до 25 млрд руб., а сборы выросли с 37,1 млрд до 42,2 млрд руб.

В «Росгосстрахе» на запрос РБК не ответили. В Центробанке пояснили, что намерены изучить более детально итоги первого квартала 2018 года. В ЦБ также добавили, что благодаря системе прямого возмещения убытков (ПВУ) изменение выплатной политики страховщика потерпевшего отражается и в выплатах страховщиков причинителей вреда. (В рамках ПВУ потерпевшая в результате ДТП сторона имеет право обращаться за выплатой в страховую компанию, с которой у нее заключен договор ОСАГО, а страховая компания уже требует возмещения у страхователя виновника аварии.)

Кроме того, в ЦБ по-прежнему считают «актуальными инициативы, изложенные в подходах к стабилизации рынка ОСАГО, объявленных Банком России в мае текущего года». Тогда регулятор объявил, что уже к осени 2018 года в рамках первого этапа общего комплекса мер, направленных на стабилизацию ситуации на рынке ОСАГО, который уже несколько лет является убыточным, коридор базовой ставки по ОСАГО расширится на 20%. В результате средний обобщенный водитель будет платить за полис 7 тыс. руб. против нынешних 5,8 тыс. руб. На втором этапе реформы рынка ОСАГО страховым компаниям предлагается дать возможность устанавливать индивидуальные тарифы для каждого страхователя, а к 2020 году ЦБ рассчитывает снять все ограничения по тарифам.

Аномальные средние

Выплаты страховых компаний по ОСАГО начали резко снижаться во втором полугодии 2017 года: если в первом и втором кварталах прошлого года выплаты по страховым случаям превышали 50 млрд руб., то в третьем квартале снизились до 43 млрд руб., а в четвертом квартале — до 28,4 млрд руб.

Однако в ЦБ утверждают, что «анализ ситуации на рынке ОСАГО не дает пока оснований делать выводы о системном снижении объемов страховых выплат по ОСАГО», а статистика за 2017 год свидетельствует о достаточно высоком уровне убыточности в данном сегменте. По данным ЦБ, в 2017 году убыток страховщиков от ОСАГО составил 15 млрд руб.

«Необходимо учитывать, что изменение выплатной политики даже одного крупного страховщика ОСАГО ведет к изменению показателей большого числа страховщиков», — пояснили РБК в ЦБ.

Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС

Выплаты «Росгосстраха» по ОСАГО в прошлом году рухнули примерно с 20 млрд руб. в первых кварталах до 2,6 млрд руб. в последнем. Это совпало по времени со сменой собственников компании: владевший ею Данил Хачатуров продал убыточную страховую компанию (по итогам 2016 года убытки составили 33,3 млрд руб.) банку «ФК Открытие». 29 августа 2017 года ЦБ объявил о санации банка через Фонд консолидации банковского сектора, причем в периметр санации попал и «Росгосстрах». Возглавивший «ФК Открытие» Михаил Задорнов в конце 2017 года заявлял, что в «Росгосстрахе» «сверху донизу царило воровство». Данил Хачатуров не соглашался, утверждая, что причиной финансового краха компании стали ошибки в госрегулировании рынка ОСАГО, а не плохое управление.

Однако ситуация с выплатами по ОСАГО в «Росгосстрахе» отличилась от средней по рынку. В октябре 2017 года рейтинговое агентство АКРА отмечало, что в первом полугодии 2017 года средняя выплата по ОСАГО у «Росгосстраха» превышала среднюю выплату по остальным компаниям на 70% и приближалась к 100 тыс. руб. У «Росгосстраха» и прежде средняя выплата и раньше была выше среднерыночной (на 32% в 2016 году), но рост этого разрыва вдвое эксперты найти не могли, как писал РБК. Разница в средней выплате со среднерыночными показателями раньше объяснялась спецификой самого портфеля ОСАГО страховщика: у «Росгосстраха» большее присутствие в проблемных регионах, где наблюдается большая доля так называемых автоюристов, отмечали в АКРА. В самой компании РБК тогда говорили, что «Росгосстрах» всегда показывает страховые выплаты в целом, включая все выплаты по судам, которые и дают основную динамику, тогда как в ряде других компаний такие выплаты относят на другие статьи. Тем не менее, уверяли в компании, с третьего квартала 2017 года ситуация улучшилась благодаря принятой в мае программе исправления ситуации. К первому кварталу 2018 года средняя выплата «Росгосстраха» снизилась до 65 тыс. руб. против средних 57 тыс. руб. по остальным компаниям.

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Страховщики должны одинаково отражать выплаты, подчеркивает партнер FMG Group Крупнов. Более того, в действующем отраслевом стандарте бухучета (так же, как и в предшествовавшем ему плане счетов) просто нет вариантов, как их отражать, поясняет юрист.

Тенденции к снижению нет

Если принять во внимание тот факт, что «Росгосстрах» изменил политику отражения выплат, то сравнение новых данных ЦБ с данными за первый квартал прошлого года теперь нерелевантно, полагает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин. «Тем не менее с учетом того что РГС принял решение сокращать долю [ОСАГО] и сокращать убыточность, то в отношении этой компании тенденция к сокращению выплат пропорциональна сокращению сборов», — отмечает эксперт.

То обстоятельство, что «Росгосстрах» в течение всего прошлого года усиленно чистил свой портфель, сыграло важную роль в статистических показателях по выплатам в первом квартале 2018 года, отмечает заместитель гендиректора «Ингосстраха» Илья Соломатин. С другой стороны, считает он, в первом квартале компании традиционно показывают хорошую оптимизацию расходов и статистика за январь—март не всегда отражает дальнейшую тенденцию развития рынка.

Заместитель генерального директора «РЕСО-Гарантия» Игорь Иванов также согласен, что на общую статистику повлияло сокращение портфеля ОСАГО у «Росгосстраха», отличавшегося самыми высокими выплатами на рынке из-за недобросовестных автоюристов. Но эксперт считает, что на снижение выплат могло повлиять и увеличение количества фальшивых полисов, оформляемых через посредников. «Все это приводит к тому, что число действующих полисов ОСАГО уменьшается, а по фальшивому полису клиент выплату, как полагается, не получает», — отмечает он.

Автор: Екатерина Литова.
Теги: Росгосстрах , Банк России , ОСАГО
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