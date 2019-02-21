Валюта не для всех: к чему приведет запрет играть на рынке форекс

Какого числа инвесторов коснется инициатива

Число активных российских клиентов форекс-дилеров оценивается на уровне 9-10 тыс. человек без учета тех, кто задействован в подобных операциях с иностранными компаниями, сообщили РБК в пресс-службе ЦБ. Относительно россиян, участвующих в форекс-операциях за рубежом, у регулятора нет данных.

Клиентов, которые торговали на форексе через иностранные юрисдикции, примерно в 15-20 раз больше, то есть их число составляет от 150 до 200 тыс человек, из них к квалифицированным можно отнести максимум 0,2-0,3%, оценил партнер юридической компании «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. Клиентов, торгующих на форексе через офшоры, более 500 тыс. человек, полагают в «ПСБ Форекс», одном из четырех форекс-дилеров, имеющих сейчас лицензию ЦБ.

Последнее масштабное исследование рынка форекс проводилось три года назад — по итогам 2015 года. Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА», около 460 тыс. физических лиц пользовались услугами форекс-дилеров, их совокупный среднемесячный оборот в 2015 году составлял около $330 млрд. На долю трех крупнейших на тот момент дилеров — «Альпари Форекс», «Телетрейд Групп» и «Форекс Клуб» — приходилось 60% активных клиентов (278 тыс. человек) и 57% совокупного оборота ($189 млрд). Основной объем операций на рынке приходился на иностранные компании.

Почему ЦБ борется с форекс-торговлей

Доля инвесторов, которые зарабатывают на сделках рынка форекс, — менее 30%, а медианный инвестор форекса в России теряет все свои средства за девять месяцев, сказал РБК профессор РЭШ Олег Шибанов. Банк России давно, как говорил первый зампред ЦБ Сергей Швецов, «не в восторге от этого бизнеса». Но предыдущие инициативы ЦБ дальше обсуждения с участниками рынка не шли.

При этом в декабре 2018 года ЦБ аннулировал лицензии у пяти форекс-дилеров России, не связанных с банками, в том числе у крупнейших. Право работы в этом сегменте осталось только у «ВТБ Форекс», «ПСБ Форекс», «Альфа Форекс» и «Финам Форекс». На российском рынке компании, у которых ЦБ забрал лицензии, работали только в качестве площадок для привлечения клиентов в зарубежные юрисдикции, объясняли в ЦБ. «Лицензия использовалась как прикрытие либо как реклама», — говорил тогда глава профильного департамента ЦБ Валерий Лях. У всех лишившихся лицензий компаний в России суммарно было всего 2 тыс. клиентов, при этом расходы на рекламу были основной статьей расходов, утверждали представители ЦБ.

Агрессивная реклама работающих на форексе компаний привлекала на него людей, которые «искренне верят, что там можно заработать», не понимая того, что вероятность получить обещанный доход очень мала, а вероятность проиграться, наоборот, очень велика, объяснял Швецов.

В настоящее время форекс-дилеры не проводят квалификацию инвесторов, отметили в ЦБ. Это связано с тем, что на форекс-рынок сейчас не распространяются положения режима, устанавливающего понятия квалифицированного и неквалифицированного инвесторов, пояснил Дмитрий Горбунов из «Рустам Курмаев и партнеры».

Кто может выиграть от ужесточения условий инвестирования на форекс

Предлагаемая ЦБ инициатива затронет только клиентов регулируемого рынка форекс, указывают в «ПСБ Форекс», а большинство из них являются неквалифицированными. С тем, что наибольшая часть инвесторов подпадает под понятие неквалифицированных инвесторов, согласны и в «Альфа Форексе». РБК ожидает ответ от «ВТБ Форекс».

Фото: Олег Яковлев / РБК

ЦБ фактически принимает решение о ликвидации легального рынка форекс в России, категоричны в «Финам Форексе». «От этого выиграют офшорные брокеры, а также представители смежных отраслей — например, букмекеры, бизнес которых находится на пике. Интересы граждан России, скорее, пострадают. Как минимум, они не смогут инвестировать на валютном рынке в российском правовом поле», — утверждают в компании.

Ограничивая доступ к регулируемому рынку, важно не создать условия для перехода клиентов к теневым участникам рынка, в том числе — на зарубежные площадки, где отсутствуют требования к квалификации инвесторов, размеру кредитного плеча, а также ограничения по инструментам, указывает генеральный директор ООО «Альфа-Форекс» Сергей Николюк. «На наш взгляд, важно сохранить возможность для клиентов работать под защитой Банка России и саморегулируемой ассоциации форекс-дилеров, в том числе для тех клиентов, которые уже знакомы с рынком форекс, понимают его особенности и принимают его риски», — считает он.

ЦБ в своем регулировании рынка форекс пойдет до конца, и тот факт, что клиенты, работающие через зарубежные площадки, как бы не видны, его не остановит, считает Дмитрий Горбунов, прогнозируя, что ЦБ будет оказывать давление не на физлиц, а на юрлиц, которые предоставляют им такой доступ. «Форексников, которые самостоятельно открыли счет у зарубежного брокера, единицы, ведь там нужно общаться с техподдержкой на английском языке, самому защищать свои интересы», — отмечает юрист. «Юрлица, предоставляющие услуги доступа на форекс (а по сути, просто доступ на их сервер и возможность делать ставки на движения курсов валют) гораздо более заметны и уязвимы, у них есть бенефициары, с которыми регулятор может общаться, поэтому, полагаю, ЦБ удастся отрегулировать этот рынок в соответствии со своими представлениями», — резюмировал он.

Согласно еще одному находящемуся в Думе законопроекту, уже принятому в первом чтении, у ЦБ появится право принимать решение о блокировке сайтов, предлагающих финансовые услуги с нарушением требований законодательства, независимо от их юрисдикции, и направлять в Роскомнадзор свое мотивированное суждение, пояснили в пресс-службе Банка России перспективы борьбы регулятора с привлечением клиентов на зарубежные площадки. После получения обращения ЦБ Роскомнадзор, в свою очередь, должен будет на его основе внести изменения в реестр сайтов, содержащих запрещенную к распространению в России информацию, и распространить его по операторам связи, которые будут блокировать доступ к такой информации.