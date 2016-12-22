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Владельцы 27% бондов Russian Standard отказались от переговоров с Тарико
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Владельцы 27% бондов Russian Standard отказались от переговоров с Тарико
Финансы, 21 фев, 13:42
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Владельцы 27% бондов Russian Standard отказались от переговоров с Тарико
Держатели 27,5% бондов Russian Standard назвали предложение компании Рустама Тарико о выкупе неприемлемым. Инвесторы решили добиваться принудительного взыскания по бумагам, залогом по которым выступают 49% банка «Русский стандарт»
Рустам Тарико (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Держатели почти 30% евробондов банка «Русский стандарт» не приняли предложение компании владельца банка Рустама Тарико Russian Standard Ltd о выкупе бумаг по выпуску объемом $451 млн с погашением в 2022 году, сообщили РБК два держателя бумаг. «Указанное предложение неприемлемо, нет оснований для переговоров. Группа инвесторов, владеющая 27,5% нот, не будет участвовать в собрании и продолжит процесс принудительного взыскания залога по облигациям», — говорится в заявлении пула держателей бумаг «Русского стандарта» (есть в распоряжении РБК).

Залогом по бумагам Russian Standard Ltd выступает 49% акций банка «Русский стандарт».

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Детали предложения

Компания основного бенефициара «Русского стандарта» Рустама Тарико предложила два варианта выкупа еврооблигаций, по которым осенью был объявлен дефолт, сообщила в среду газета «Ведомости». В первом случае инвесторы получат по 25% от номинала деньгами, а во втором — 20% от номинала плюс условное право на стоимость акций банка «Русский стандарт», которые служили обеспечением по выпуску. При втором варианте выплаты будут зависеть от финансовых показателей банка. Условия не окончательные, компания намерена их обсудить с инвесторами на неформальной встрече 6 марта в Лондоне.

Еврооблигации, залогом по которым выступают акции «Русского стандарта», были выпущены зарегистрированной на Бермудских островах специализированной компанией (SPV) Russian Standard Ltd (RSL). Погашение было назначено на 2022 год, объем выпуска составил $451 млн. 27 октября 2017 года RSL не выплатила купон по ним. По условиям выпуска невыплата купона в течение 30 дней является основанием для дефолта. RSL начала переговоры с инвесторами о досрочном выкупе бумаг.

Бумаги выпускались в 2015 году в рамках реструктуризации прежнего выпуска евробондов банка «Русский стандарт». Схема реструктуризации предполагала обмен бумаг банка на выпущенные RSL облигации. Формально банк и его прямой акционер — ЗАО «Компания «Русский стандарт» (КРС) — не имеют отношения к RSL. Согласно отчетности банка «Русский стандарт» по МСФО, RSL контролируется Roust Holding Limited (RHL). Также в отчетности банка указано, что группа банка не консолидирует Russian Standard Ltd.

В холдинге Рустама Тарико сочли реакцию инвесторов на озвученное предложение «стандартной». «Это совершенно рабочий процесс и стандартное поведение инвесторов, ничего необычного или плохого в этом заявлении не видим, — говорит представитель холдинга Roust. — Интерес к предложению высокий, приходят заявки на участие во встрече, мы их регистрируем и ко встрече готовимся».

Оценка рынка

Предложение Russian Standard Ltd может быть скорректировано в ходе переговоров с инвесторами, считают опрошенные РБК эксперты.

«Это уже повторная реструктуризация, и инвесторам предлагается только 20–25% от номинала и гипотетические выплаты в будущем», — считает старший аналитик ING Bank (Eurasia) Егор Федоров.

Поскольку встреча 6 марта будет неформальной, текущее заявление инвесторов служит скорее показателем их отношения к предложению, говорит ведущий юрисконсульт «КСК групп» Денис Ладыгин. «Сейчас между компанией и инвесторами идет торг относительно условий реструктуризации, не исключено, что, учитывая настроения инвесторов, к моменту проведения встречи компания подкорректирует предложение», — считает руководитель практики рынков капитала бюро «Линия права» Олег Бычков.

Автор: Елена Пашутинская.
Теги: «Русский Стандарт» , Рустам Тарико , еврооблигации , реструктуризация
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