Страховщики начнут возмещать убытки по каско через мобильное приложение

Ведущие страховые компании готовятся работать с владельцами полисов автокаско дистанционно. Взаимодействие через новый канал позволит страховщикам снизить издержки, а также убытки от мошенничества, поясняют эксперты

Фото: Александр Петросян / «Коммерсантъ»

Страховщики начнут работать с автокаско по видеозвонкам через мобильное приложение уже в этом году, рассказали РБК участники рынка.

В мае запустить такую технологию планирует «Ингосстрах», сообщил директор компании по маркетингу Даниил Проскурин. Рассматривают возможность видеосвязи с сотрудником компании через приложение и в «АльфаСтраховании». «Компания внедрит подобную технологию в ближайшее время», — сказал РБК официальный представитель страховщика Юрий Нехайчук.

В компаниях признают, что развитие канала продаж через мобильный телефон позволяет оптимизировать издержки и снижать число мошеннических операций по договорам каско.

Наиболее частые виды мошенничеств в автостраховании Согласно данным Российского союза автостраховщиков (РСА), во втором полугодии 2017 года страховщики направили в правоохранительные органы 356 заявлений о возможном мошенничестве с полисами каско. Из них только по 50 возбуждены уголовные дела, по 91 получен отказ, по остальным решение все еще не принято. Как ранее писал РБК, за весь год страховщики подали около 8,1 тыс. заявлений о возбуждении уголовных дел по факту мошенничества.​ На автострахование, как отмечали страховщики, приходится основная доля заявлений. Самые частые виды мошенничества в автостраховании — инсценировка аварии ради получения выплаты по страховому полису, спланированный угон застрахованного по каско автомобиля, подделка полисов автострахования.

Видеозвонки страховщикам

Первый этап внедрения технологии видеосвязи через приложение страховщики уже начали. «Ингосстрах» запустил мобильный онлайн-сервис самоосмотра для покупки каско, рассказал гендиректор компании Михаил Волков.

В «АльфаСтраховании» внедрят верификацию автомобиля по видеозвонку для покупки полиса в ближайшие дни, рассказали в компании. Компания уже предлагает возможность урегулирования убытков каско через приложение в телефоне, однако сервис не предусматривает возможность видеозвонка.

Страховая компания ВСК в феврале внедрила функционал самостоятельного осмотра автомобиля при покупке каско ​в мобильном приложении, рассказали РБК в ее пресс-службе. О том, собирается ли компания внедрять возможность видеозвонка, в ней не уточнили.

Как работает сервис самоосмотра

Клиент скачивает мобильное приложение, заполняет в нем анкету, фотографирует необходимые документы и автомобиль с нескольких ракурсов и загружает фотографии в приложение, рассказали в «Ингосстрахе». Затем прямо через мобильное приложение с автомобилистом связывается сотрудник компании и дистанционно осматривает машину. После оплаты полис высылается клиенту на электронную почту.

Технология является новой для пользователя, потому что он должен сделать осмотр автомобиля. Это позволит клиенту сэкономить время на оформление полиса, говорит Даниил Проскурин. «Он [клиент] должен пройти те самые 20 шагов сам вокруг автомобиля», — говорит он. По словам Проскурина, под ключ оформление полиса займет максимум полчаса, включая видеозвонок. До этого приобрести полис каско клиент мог только в офисе компании, добавляет Проскурин.

В «Ингосстрахе» пока не раскрывают детальных планов насчет продаж страховок через приложение, однако ожидают, что через пять лет доля бизнеса, приходящего через этот канал, у компании вырастет до 25%. В «АльфаСтраховании» по итогам 2019 года объем продаж каско через приложение должен составить 15–20% от общих продаж данного вида страхования, уточнил представитель компании.

Двойная выгода

В «Ингосстрахе» отмечают, что благодаря развитию канала продаж через мобильный телефон компания сможет, с одной стороны, оптимизировать издержки, с другой — снизить число мошеннических операций по договорам каско.

Функция видеоосмотра машины в реальном времени блокирует возможность указывать при заключении договора недостоверные данные, присылая фотографии и параметры других автомобилей для занижения цены полиса, отмечают в «Ингосстрахе». «Совершается видеозвонок в режиме реального времени в реальном месте с телефона клиента, и сфальсифицировать видеозапись достаточно сложно», — отмечает Проскурин.

Это позволяет с должной степенью надежности верифицировать объект страхования и бороться с потенциальным мошенничеством как при страховании, так и при урегулировании убытков, соглашается Юрий Нехайчук.

С учетом роста популярности интернет-продаж, а также необходимости разгрузки сотрудников в офисах подобные новации в скором времени окажутся жизненно необходимы не только в автостраховании, говорят в «АльфаСтраховании». В компании рассматривают возможность применения технологии верификации объекта страхования через мобильное приложение в большинстве других видов розничного страхования.

В ВСК также заявили, что рассматривают возможность реализации функционала самоосмотра для продуктов по страхованию имущества физических лиц (недвижимого и движимого имущества).