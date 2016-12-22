Московская биржа отложила допуск к торгам акций иностранных компаний

Мосбиржа отложила запланированный на третий квартал допуск к торгам акций иностранных компаний и дату запуска специальной вечерней сессии. Это может быть связано с санкционной риторикой, считают эксперты

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Московская биржа откладывает дату допуска к торгам акций иностранных компаний и вместе с этим дату запуска специальной вечерней торговой сессии на фондовом рынке, говорится в сообщении торговой площадки клиентам, на которое ссылается агентство Bloomberg.

На Московской бирже РБК подтвердили, что сроки запуска проекта сдвигаются. «Мы прорабатывали с участниками рынка возможность начать торги акциями крупнейших международных эмитентов на площадке Московской биржи в начале осени», — отметил представитель биржи. Площадка продолжает обсуждение актуальности такого проекта и времени его реализации, добавил он, не уточнив причин переноса сроков запуска проекта.

Мосбиржа готовилась запустить полноценные торги бумагами иностранных компаний в третьем квартале 2018 года, говорил в апреле председатель правления биржи Александр Афанасьев. Площадка планировала запустить торги 50 наиболее ликвидными глобальными акциями. Специально для этого планировалось запустить вечернюю сессию (до 23:50 мск), на которой расчеты должны будут проводиться в долларах.

Сейчас на Московской бирже торгуются иностранные ценные бумаги, однако это акции российских компаний с зарубежным юрлицом (например, X5 Retail Group).

В мае Московская биржа допустила десять наиболее ликвидных американских ценных бумаг — Apple, Facebook, Amazon, Tesla, Google (эмитент — Alphabet Inc.), Nike, Microsoft, Nvidia, Twitter и McDonald's, но к торгам в РЕПО с центральным контрагентом (ЦК). Расчеты по торгам ведутся в рублях и в долларах.

Сделки РЕПО — вид биржевых сделок, при которых ценные бумаги продаются и одновременно заключается соглашение об их обратном выкупе по заранее оговоренной цене. При проведении РЕПО с центральным контрагентом Национальный клиринговый центр выступает в качестве третьей стороны такой сделки и исполняет обязательства перед всеми участниками независимо от исполнения обязательств перед ЦК.

Решение биржи отложить допуск акций иностранных эмитентов к торгам может быть связано с санкциями и развивающейся вокруг них риторикой, говорит старший аналитик по финансовым рынкам Райффайзенбанка Денис Порывай. Кроме того, говорит Порывай, такой инструмент способствует оттоку капитала. «Несмотря на то что иностранные компании торгуются на российской бирже, при покупке их акций деньги все равно уходят из страны», — отмечает он.

Мосбиржа — единственная площадка в России, где совершаются сделки большого объема, поэтому нельзя исключать того, что последние разговоры о возможных санкциях сыграли определенную роль в принятии решения, говорит директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Юрий Ногин. «Это был бы неразумный подход, когда в ситуации антироссийских санкций Россия позволила бы обеспечивать прямое взаимодействие с иностранным капиталом», — отмечает эксперт.

С другой стороны, Мосбиржа — это коммерческая организация, и задержка запуска проекта — это определенно упущенная выгода, поэтому сбрасывать со счетов технические проблемы биржи тоже не стоит, считает Ногин.