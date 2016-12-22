ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,07 65,92 EUR Нал. 78,83 77,55 USD Бирж. 66,45 -0,38 EUR Бирж. 78,08 +0,08 USD ЦБ. 66,47 -0,54 EUR ЦБ. 77,75 -0,61 EUR/USD 1,18 +0,01 BTC/USD Бирж. 6423,20 +76,32 IMOEX 2408,87 +0,19% RTSI 1141,98 +0,69% Brent 78,73 -0,62% DJIA 26635,88 +0,87% Nasdaq 8011,91 +0,78%
Из хранилища банка в Казани украли 230 млн руб.
Лента новостей
Компаниям из «списка Белоусова» предложили проекты на 7 трлн руб. 18:15, Бизнес Захарова анонсировала новые данные о крушении Ил-20 в Сирии 18:15, Политика Из хранилища банка в Казани украли 230 млн руб. 18:13, Финансы Бизнес без опасности: каковы самые опасные виды киберпреступлений 18:12, РБК и Microsoft Bloomberg узнал о намерении Emirates создать крупнейшую авиакомпанию мира 18:04, Бизнес В штате Мэриленд произошла стрельба 17:58, Общество Запасы золота в резервах России выросли до 2 тыс. т 17:52, Финансы Захарова предупредила о доставке в Идлиб зарина 17:51, Политика Опытным путем: как «РБК Стиль» учился готовить у Владимира Мухина 17:49, Стиль ЦБ из-за санкций отложит выход на IPO национального перестраховщика 17:40, Финансы Дайджест американского рынка: акции растут, индексы ставят рекорды 17:31, Quote Глава РУСАДА назвал восстановление в правах условным 17:23, Политика «Русским машинам» Дерипаски предложили дать преференции при госзакупках 17:23, Бизнес УЕФА открыл дисциплинарное дело против Криштиану Роналду 17:15, Спорт Террористы и смарт-контракты: Европол выпустил тревожный отчет 17:11, Крипто Сигнал для власти: о чем говорит отмена итогов выборов в Приморье 17:11, Мнение Стоп, снято: кто и за сколько сдает элитные квартиры для съемок в кино 17:10, РБК и Элитная недвижимость Биржевой индекс Dow Jones побил исторический максимум 17:09, Quote Минфин Турции понизил прогноз по росту ВВП 17:06, Экономика Силуанов рассказал о направлениях инвестиций из ФНБ 17:05, Экономика Минфин вдвое сократил финансирование ВЭБа из бюджета в 2020 году 17:04, Финансы Силуанов объяснил рост расходов на мотивацию госслужащих 16:58, Экономика В Москве оценили стоимость сноса Ховринской больницы 16:47, Недвижимость Пушилин пообещал выдвинуть свою кандидатуру на выборы главы ДНР 16:45, Политика Самый дорогой в мире выставленный на продажу дом оценили в $446 млн 16:41, Бизнес Опубликован шорт-лист Букеровской премии 16:37, Общество Volkswagen стал транспортным партнером «Гидроавиасалона-2018» 16:25, Пресс-релизы ЦБ уволил около 10% сотрудников службы банковского надзора 16:17, Финансы
Из хранилища банка в Казани украли 230 млн руб.
Финансы, 18:13
0
Из хранилища банка в Казани украли 230 млн руб.
В Приволжском филиале банка «Открытие» заверили, что клиенты в результате хищения не пострадали. По факту кражи возбуждено уголовное дело
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Проверка, проведенная в одном казанских офисов банка «Открытие», выявила крупную недостачу в денежном хранилище. Пресс-секретарь Приволжского филиала «Открытия» Екатерина Молева сообщила РБК, что банк после проведения внутреннего расследования обратился с заявлением в правоохранительные органы.

Как сообщил РБК источник, знакомый с ходом расследования, речь идет о хищении 230 млн руб.

«В настоящее время подозреваемые установлены, проводятся следственные мероприятия. Хотим еще раз подчеркнуть: интересы клиентов банка эта ситуация ни коим образом не затронула», — сказала Молева.

В пресс-службе МВД Татарстана РБК сообщили, что уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 158 Уголовного кодекса (кража в особо крупном размере).

«Проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия», — заявил представитель пресс-службы. Сумму ущерба в ведомстве уточнить отказались.

Авторы: Евгений Калюков, Екатерина Костина, Мария Кокорева.
Теги: «Открытие» , Казань , криминал
Главное
Компаниям из «списка Белоусова» предложили проекты на 7 трлн руб. Бизнес
Материалы по теме
Японская биржа криптовалют потеряла $60 млн из-за кражи Финансы
По требованию ЦБ: как банки будут оценивать ущерб от краж, ошибок и исков Финансы
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter