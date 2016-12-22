Из хранилища банка в Казани украли 230 млн руб.

В Приволжском филиале банка «Открытие» заверили, что клиенты в результате хищения не пострадали. По факту кражи возбуждено уголовное дело

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Проверка, проведенная в одном казанских офисов банка «Открытие», выявила крупную недостачу в денежном хранилище. Пресс-секретарь Приволжского филиала «Открытия» Екатерина Молева сообщила РБК, что банк после проведения внутреннего расследования обратился с заявлением в правоохранительные органы.

Как сообщил РБК источник, знакомый с ходом расследования, речь идет о хищении 230 млн руб.

«В настоящее время подозреваемые установлены, проводятся следственные мероприятия. Хотим еще раз подчеркнуть: интересы клиентов банка эта ситуация ни коим образом не затронула», — сказала Молева.

В пресс-службе МВД Татарстана РБК сообщили, что уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 158 Уголовного кодекса (кража в особо крупном размере).

«Проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия», — заявил представитель пресс-службы. Сумму ущерба в ведомстве уточнить отказались.