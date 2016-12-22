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Минфин вдвое сократил финансирование ВЭБа из бюджета в 2020 году
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Минфин вдвое сократил финансирование ВЭБа из бюджета в 2020 году
Финансы, 17:04
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Минфин вдвое сократил финансирование ВЭБа из бюджета в 2020 году
Проект нового бюджета предусматривает сокращение в 2020 году субсидий ВЭБу в два раза — вместо планировавшихся 100 млрд он получит 50 млрд руб. Правительство договорилось о докапитализации госкорпорации через ФНБ
Фото: Андрей Любимов / РБК

Имущественный взнос России во Внешэкономбанк составит в ближайшие три года 200 млрд руб. (100 млрд руб. в 2019 год и по 50 млрд — в 2020–2021 годах), следует из проекта бюджета на 2019 год и плановый период на 2020–2021 годы, с которым ознакомился РБК. Эти средства предназначены на компенсацию части затрат на обслуживание внешнего долга ВЭБа (по состоянию на 30 июня — 386 млрд руб. в еврооблигациях) и компенсацию убытков, возникающих в результате безвозмездной передачи активов в казну. Согласно действующему бюджету на 2018 и плановый период на 2019–2020 годы ВЭБ должен был в 2020 году получить столько же, сколько и в 2019 году, — 100 млрд руб.

ВЭБ также получит субсидии на реализацию приоритетных инвестпроектов в Дальневосточном федеральном округе (6 млрд руб. в 2019-м и 2,2 млрд руб. в 2020 году). Еще по 20​0 млн руб. ежегодно в ближайшие три года ВЭБ, согласно бюджетному проекту, будет получать от государства «в целях компенсации недополученных доходов по кредитам, выдаваемым на поддержку производства высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения».

Внешэкономбанк находится в активном диалоге с финансово-экономическим блоком правительства по вопросам докапитализации и определения места банка в государственной повестке развития на ближайшие годы, сказали РБК в пресс-службе ВЭБа. Приведенные цифры официально в ВЭБ не поступали, подчеркнули в корпорации. РБК направил запрос в Минфин.

Власти планируют сделать Внешэкономбанк ключевым инструментом реализации майского указа Владимира Путина, предполагающего увеличение инфраструктурных инвестиций. Вопрос о докапитализации ВЭБа поднимался с самого момента назначения на пост главы госкорпорации бывшего первого вице-премьера Игоря Шувалова в конце мая. «Этот институт развития, чтобы он именно таким и стал, нужно поддержать, нужно будет его докапитализировать», — говорил тогда Путин на встрече с Шуваловым.

Изначально предполагалось, что с 2017 до 2021 года ВЭБ будет получать из бюджета по 150 млрд руб. ежегодно. Однако в 2018 году сумма была снижена до 100 млрд руб. Глава Минфина, первый вице-премьер Антон Силуанов 20 сентября заявил, что Минфин договаривался с ВЭБом о докапитализации госкорпорации через Фонд национального благосостояния, когда его объем достигнет 7% от ВВП (по состоянию на сентябрь — 5,2 трлн руб., 5,3% от ВВП). Согласно проекту бюджета, по итогам 2019 года объем ФНБ составит 7,8 трлн руб. (7,4% ВВП), по итогам 2020-го — 11,4 трлн руб. (10,3% ВВП), к концу 2021-го в фонде аккумулируются 14,2 трлн руб. (12% ВВП).

«Называлась цифра 300 млрд руб. дополнительной капитализации. Это могут быть и депозиты, и капитал второго уровня, как это было и в предыдущие годы», — напомнил он. «Российская Федерация будет оказывать поддержку по капитализации этого института развития, потому что нужные новые кредиты, новые инвестиции», — подчеркнул Силуанов, отметив, что выполнение ВЭБом внешних обязательств остается принципиально важным — «они будут выполнены в безусловном порядке, и это будет сделано с участием матпомощи, которую оказывает государство этому институту развития».

Автор: Георгий Перемитин.
При участии: Антон Фейнберг.
Теги: ВЭБ , Минфин , Бюджет
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