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Сбербанк запустит переводы на карты «Мир» других банков в 2019 году
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Сбербанк запустит переводы на карты «Мир» других банков в 2019 году
Финансы, 10:53
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Сбербанк запустит переводы на карты «Мир» других банков в 2019 году
Сбербанк запустит перевод средств своих клиентов на карты «Мир» сторонних банков по номеру карты в 2019 году. Крупнейший эмитент карт «Мир» оказался единственным банком из топ-5, который до сих пор не оказывает такую услугу
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Крупнейший эмитент карт «Мир», Сбербанк планирует предоставить своим клиентам возможность переводить средства со своих карт на карты «Мир» сторонних банков по номеру карты в 2019 году, сообщили РБК в пресс-службе Сбербанка.

Пока при вводе номера карты «Мир» другого банка (было проверено на карте «Мир» ВТБ, Газпромбанка и РНКБ) в онлайн-приложении Сбербанка система не распознает карту и не позволяет осуществить ввод необходимой суммы для перевода. Переводы на карты «Мир», эмитированные самим Сбербанком, система осуществляет. Карты «Мир» с 1 июля 2018 года стали обязательными для начисления зарплат всем бюджетникам и стипендий студентам.

Платежная система «Мир» реализовала технологию межбанковского перевода средств по номеру карты и передала ее банкам еще в конце 2015 года, отметил представитель Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор карт «Мир»). Сроки, в которые банки предоставляют клиентам такую услугу, определяются банками самостоятельно, добавил он.

Представитель Сбербанка не уточнил, в связи с чем банк до сих пор не реализовал возможность межбанковского перевода со своих карт по номеру карты «Мир» стороннего банка, однако отметил, что перевод можно сделать по номеру счета карты.

Сбербанк — единственный из крупных банков, кто еще не внедрил межбанковский перевод по номеру карты «Мир» сторонних банков. Другие банки из топ-5 — ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и Альфа-банк — осуществляют перевод по номеру карты «Мир» другого банка, взимая при этом комиссию. Крупнейший банк Крыма — РНКБ — также осуществляет перевод на карту «Мир» по ее номеру в сторонний банк, уточнил представитель кредитной организации.

В Сбербанке комиссия за перевод по номеру карты другого банка, если это Visa или Mastercard, составляет 1,5% от суммы перевода и минимум 30 руб.

По состоянию на середину июля портфель карт «Мир» Сбербанка составлял более 20 млн карт, заявляли ранее РБК в банке. Предоставить более актуальную информацию там отказались. На текущий момент российскими банками выпущено всего более 43 млн карт «Мир», рассказал представитель платежной системы. Таким образом, Сбербанк эмитирует почти половину всех карт «Мир». Вторым по величине эмитентом карт «Мир» является ВТБ: банк выпустил более 8 млн карт.

Автор: Екатерина Литова.
Теги: Сбербанк России , банковская карта , денежные переводы , НСПК
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