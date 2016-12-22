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ЦБ отозвал лицензию у Тагилбанка
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ЦБ отозвал лицензию у Тагилбанка
Финансы, 07:13
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ЦБ отозвал лицензию у Тагилбанка
Кредитная организация занимала 409-е место по размеру активов в банковской системе России. Лицензии она лишилась из-за обнаружения на ее балансе «имущества, учтенного по существенно завышенной стоимости», указали в ЦБ
Фото: Кекяляйнен Андрей / Фотобанк Лори

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у зарегистрированного в Нижнем Тагиле (Свердловская область) Тагилбанка. Соответствующее сообщение размещено на сайте регулятора. В банковской системе России по размеру активов банк занимал 409-е место.

Лицензии кредитная организация была лишена в связи с тем, что ее деятельность «на протяжении длительного времени являлась убыточной ввиду низкой эффективности использовавшейся бизнес-модели», указали в Банке России. Кроме того, на балансе Тагилбанка, как отметили в ЦБ, специалисты обнаружили наличие имущества, учтенного по существенно завышенной стоимости. 

С учетом выявленных проблем ЦБ четыре раза на протяжении последнего года применял меры надзорного воздействия в отношении Тагилбанка​. Так, финансовой организации запрещалось привлечение вкладов населения. Несмотря на это, руководство и собственники банка не приняли «действенных мер по нормализации ее деятельности», что создало реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков. В банке назначена временная администрация.

Тагилбанк является участником системы страхования вкладов. Размер уставного капитала банка составляет 208,5 млн руб. Тагилбанк действовал с конца 1991 года.

Авторы: Евгения Маляренко, Георгий Тадтаев.
Теги: ЦБ России , Отзыв лицензии
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