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ЦБ отозвал лицензии у двух московских банков
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ЦБ отозвал лицензии у двух московских банков
Финансы, 08:51
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ЦБ отозвал лицензии у двух московских банков
«Логос» и «Русский Торговый Банк», по материалам Банка России, по размеру активов занимали 514-е и 215-е места в банковской системе страны
Фото: Олег Яковлев / РБК

Центробанк отозвал лицензии у двух московских банков — «Логос» и «Русский Торговый Банк». Соответствующие приказы размещены на сайте регулятора. По размеру активов первая кредитная организация занимала 514-е место в России, вторая — 215-е.

Такое решение в отношении банка «Логос» ЦБ объяснил тем, что в деятельности финансовой организации были установлены «неоднократные нарушения требований законодательства и нормативных актов регулятора в области противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма».

Кроме того, по информации представителей Банка России, в «Логосе» рамках надзорных мероприятий были установлены факты осуществления «валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в ЦБ». Также в деятельности банка, согласно материалам регулятора, были «зафиксированы неоднократные случаи совершения указанных операций без проведения обязательной идентификации клиентов-физических лиц». Помимо этого в 2018 году банк «был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операции», рассказали представители ЦБ.

Отзыв лицензии у «Русского Торгового Банка» они объяснили тем, что, по их мнению, бизнес-модель этой кредитной организации сама по себе «носила высокорискованный характер и была ориентирована на кредитование экономически связанных, а также технических компаний». «Ряд заемщиков имел признаки связанности с банком. При этом кредитная организация не исполняла требования надзорного органа об отражении в отчетности реального финансового положения и представляла в Банк России существенно недостоверную отчетность, скрывавшую наличие в ее деятельности оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства)», — пояснили в ЦБ, заметив, что регулятор неоднократно применял меры надзорного реагирования и в отношении банка «Логос», и «Русского Торгового Банка».

Однако после этого собственники финансовых организаций, как посчитали в Центробанке, «не предприняли действенных мер» по нормализации работы банков. При этом в действиях руководства «Русского Торгового Банка», по мнению ЦБ, в том числе «прослеживались признаки недобросовестного поведения, которые выражались в выводе активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков». Эту информацию регулятор, как уточняется в сообщении пресс-службы, направил в правоохранительные органы.

И в «Логос», и в «Русский Торговый Банк» ЦБ назначил временную администрацию. Оба банка являлись участниками системы страхования вкладов.

Материал дополняется.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: ЦБ России , Лицензия
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