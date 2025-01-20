Юристы заявили о проблемах экспортеров с возвратом валютной выручки

Ноябрьские санкции США усугубили ситуацию с возвратом экспортной выручки в Россию, отмечают участники рынка и юристы. По прогнозам экспертов, компании могут не вернуть около 30% годовой выручки

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Российские экспортеры столкнулись со сложностями при возврате валютной выручки в страну после ноябрьского пакета санкций США, который ввел ограничения против почти 100 финансовых компаний. Об этом говорится в совместном исследовании транспортной компании ПЭК и компании по международным переводам MoneyRoo, о проблемах с расчетами РБК рассказали и профильные юристы.

Под ограничениями, введенными в конце ноября, оказались более 50 банков, а также депозитарии и регистраторы. Санкции затронули кредитные организации, проводившие трансграничные платежи, в том числе Газпромбанк, через который шли расчеты за поставки газа в Европу. По данным Федеральной таможенной службы, за январь—октябрь 2024 года объем экспорта товаров и услуг из России составил $354,4 млрд, основной объем ($268,1 млрд) пришелся на страны Азии. На втором месте по объему страны Европы — $55,6 млрд. Еще $20,5 млрд приходится на страны Африки, а $10 млрд — на страны Америки. По последним данным ЦБ, в ноябре 2024 года доля рубля при оплате экспорта составила 43%, доля валют дружественных стран — 38,6%, доля долларов и евро — 18,4%.

Какие проблемы увидели эксперты

Ноябрьские санкции США усугубили проблемы с возвратом экспортной выручки в Россию, говорит управляющий партнер адвокатского бюро Nordic Star Андрей Гусев: «Для экспортеров это привело к задержкам в проведении расчетов, блокировке валютных счетов за рубежом и увеличению стоимости трансграничных операций».

Проблемы с расчетами особенно негативно отразились на компаниях, работающих в сфере сырьевого экспорта и высокотехнологичного оборудования, продолжает Гусев. Также они затронули экспортеров природных ресурсов, добавляет управляющий партнер ЮК «Варшавский и партнеры» Владислав Варшавский. ⁠Наиболее остро вопрос стоит в расчетах со странами, где традиционно сильны позиции доллара США или где местные банки тесно сотрудничают с американскими финансовыми институтами: наиболее уязвимы оказались расчеты с США, странами ЕС и Японией, где банки строго следуют санкционной политике, перечислил Гусев.

По прогнозам MoneyRoo, производители и поставщики российских товаров за рубеж могут своевременно не вернуть со счетов в иностранных банках более 30% годовой выручки, рассказал управляющий партнер компании Алексей Останин. Прогноз 30% дает и Гусев. «Это существенная сумма, которая оказывает негативное влияние на финансовое состояние компаний и их способность вести дальнейшую деятельность, включая импортные закупки. Например, для экспортеров с годовой выручкой $1 млрд задержка возврата 30% эквивалентна $300 млн, что может привести к сокращению оборотных средств и увеличению долговой нагрузки», — рассуждает юрист.

Обострение ситуации фиксирует и адвокат, старший партнер «Залесов, Тимофеев, Гусев и партнеры» Владимир Чикин. «Проблемы обязательно возникают, если банк в России находится под санкциями США (попал в список SDN). Приходится менять банк на другой, который пока не находится в SDN листе», — объяснил он, добавив, что в ноябре число санкционных банков резко увеличилось, что и стало причиной проблем с расчетами. Также иностранные банки могут отказываться проводить платежи на счета даже неподсанкционных банков, если видят риски секторальных санкций в зависимости от категории товаров и их продавцов, участвующих в сделке, продолжает Чикин. «Однако, даже если транзакция не подпадает ни с какой стороны под санкции, срок перечисления денег в Россию, по моему опыту, возрос до примерно трех недель от даты платежного поручения», — подчеркнул юрист.

С коллегами не согласен управляющий партнер юридической компании «ЭНСО» Алексей Головченко, который говорит, что проблемы с переводами денег экспортеров давно решены.

По словам Останина, сложности с возвратом экспортной выручки приводят к замедлению импортного потока в Россию, так как ранее импортеры доплачивали партнерам за получение выручки для ее использования в финансовых операциях. «На фоне этих проблем многие экспортеры вынуждены ограничивать расчеты со своими контрагентами, и, следовательно, подрядчики не могут начать новые импортные поставки. Поэтому одна из основных задач — запустить меры, которые позволят избежать ограничений и ускорить проведение платежей», — считает Останин.

Есть ли решение

В январе 2025 года Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) выпустило лицензии, которыми разрешило операции с рядом банков, в том числе Сбербанком, ВТБ, Газпромбанком, Альфа-банком, Совкомбанком и другими, напомнил Варшавский. «Поскольку выпущены лицензии, то на какое-то время острота проблемы уйдет. Однако выпуск лицензий OFAC — временная мера, неизвестно, будут ли выпущены новые лицензии по истечении срока тех, которые датированы 15 января 2025 года», — рассуждает юрист.

Экспортеры могут работать с платежными агентами, рассказал Останин. Nordic Star в последнее время фиксирует возросший спрос на платежных агентов, из-за чего тарифы на их услуги выросли в пределах 10–20%, добавляет Гусев: «Размер комиссий платежных агентов за услуги по возврату выручки может варьироваться в зависимости от сложности операции, суммы перевода и используемой схемы. В среднем комиссии достигают 2%, но в некоторых случаях могут быть и выше». По данным Варшавского, ставки на рынке в среднем составляют 2–4%, но чем сильнее будет санкционное давление, тем выше будут ставки платежных агентов. По словам Чикина, стоимость всех транзакционных издержек составляет от 5 до 20%, в них включены также комиссия за конвертацию, риски изменения валютного курса, стоимость денег и т. д. «Если все транзакционные издержки составят 2% от суммы платежа, то, считайте, повезло. Но это фантастика», — говорит Чикин.

«Платежные агенты помогают оптимизировать валютные операции, включая конвертацию и обработку транзакций, что особенно важно в условиях ограниченного доступа к международным расчетным системам. Они также компенсируют разрывы в цепочке расчетов, предоставляя экспортеру средства с резервных счетов, а затем самостоятельно решают вопросы с возвратом денег», — рассказала гендиректор транспортной компании Logita Trade Татьяна Алексеева.

Однако, предупреждает Варшавский, зачастую и платежные агенты сталкиваются с проблемами при осуществлении платежей.