В одной из крупнейших страховых компаний сменился гендиректор

Овсяницкий Олег (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Акционеры ВСК по итогам общего собрания 20 января 2020 года решили досрочно прекратить полномочия действующего гендиректора страховой компании Олега Овсяницкого, следует из данных на портале раскрытия информации. Вместо него избран Александр Тарновский.

Решение о смене гендиректора было неожиданным, в конце 2019 года Овсяницкому продлили контракт, говорит источник РБК на страховом рынке. С финансовыми показателями у компании проблем не отмечалось, указывает управляющий директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Алексей Янин.

До ВСК Тарновский возглавлял филиал страховой компании «Русский мир», затем — филиал «Ингосстраха». В ВСК он с 2010 по 2017 год руководил Тверским филиалом, затем занимал должность заместителя генерального директора по розничному страхованию, потом старшего вице-президента и руководителя департамента регионального развития компании. На позиции гендиректора Тарновский сфокусируется на формировании качественно иной технологической инфраструктуры и развитии информационных технологий, сообщается в пресс-релизе компании.

Овсяницкий проработал на посту гендиректора ВСК десять лет, отмечается в сообщении компании. Он останется членом совета директоров и будет курировать ряд стратегических направлений развития, включая вопросы, связанные с ростом бизнеса, и работу с ключевыми партнерами. Достигнутые под руководством Овсяницкого финансовые показатели являются одними из сильнейших на финансовом рынке России, приводятся в пресс-релизе слова председателя совета директоров ВСК Сергея Цикалюка.

51% ВСК прямо или косвенно контролирует Цикалюк, остальные 49% — «Сафмар Финансовые инвестиции».