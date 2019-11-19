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Финансы ,  
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Россельхозбанк допустил получение ₽14 млрд от государства до конца года
Фото: Андрей Махонин / ТАСС

До конца года Россельхозбанк (РСХБ) может выпустить субординированные еврооблигации на €100 млн (около 7 млрд руб.) и получить больше 14 млрд руб. в капитал от государства, которое является его единственным владельцем его голосующих акций. Об этом во время конференц-колла сообщил журналистам первый зампред банка Кирилл Левин. Вечные суборды пополняют капитал первого уровня.

«Мы работаем как над капиталом, который мы должны получить от акционера, так и над размещением наших бондов в рынок», — рассказал Левин. Финального решения по выпуску облигаций еще нет, но в банке считают, что на фоне положительного финансового результата облигации в евро «могут быть интересны как для нас, так и для наших клиентов».

Согласно отчетности по МСФО за девять месяцев 2019 года, РСХБ заработал 4,3 млрд руб. прибыли против убытка в размере 9,5 млрд руб. за тот же период годом ранее. Активы банка за девять месяцев составили 3,09 трлн руб., кредитный портфель — 2,123 трлн руб. (по итогам 2018 года был на уровне 1,957 трлн руб.). Капитал банка вырос до 172,8 млрд руб. по сравнению с 151,7 млрд руб. по итогам прошлого года.

В апреле этого года РСХБ уже был докапитализирован на 15 млрд руб., еще 10 млрд руб. государство планировало выделить ему в 2020 году. В Госдуме сейчас рассматриваются поправки к бюджету 2019 года, которыми предусмотрена докапитализация банка на 4,6 млрд руб., сообщал «Интерфакс». 10 млрд руб., заложенных в бюджет на 2020 год, банк планирует получить в этом году. В итоге до конца года банк может получить больше 14 млрд руб. от акционера, резюмировал Левин.

«В целом мы сохраняем коэффициент 2:3. Два рубля мы привлекаем на рынке, три — от акционера», — отметил Левин. Банк с 2010 года привлек с рынка 210 млрд руб. в капитал, а от акционера — 320 млрд руб., уточнил он.

В 2018 году банк вышел из убытков, получив по его итогам прибыль в размере 1,5 млрд руб. До этого его убытки были (например, 94,5 млрд руб. в 2015 году) в основном из-за необходимости создавать большой объем резервов под кредитные потери. За три квартала 2019 года РСХБ направил на резервы 27 млрд руб.

Теги: РСХБ, отчетность
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