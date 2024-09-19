PayPal введет комиссии за неактивные счета россиян

PayPal с 7 октября начнет списывать комиссии в размере 3,5 тыс. руб. с неактивных счетов россиян. Это произойдет, если они не совершали действий со счетом последние 12 месяцев и не заходили в аккаунт, но на счету есть деньги

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Американская электронная платежная система PayPal с 7 октября введет комиссию для россиян за неактивные счета. Об этом говорится в клиентской рассылке платежного сервиса, с которой ознакомился РБК.

«Мы вводим комиссию за продление обслуживания для поддержания вашего счета в случае наличия остатка на счете PayPal в любой валюте. Комиссия применяется к личным и корпоративным счетам. Комиссия взимается один раз в год со счетов с положительным балансом, которые не были активны в течение последних 12 месяцев», — говорится в поправках к пользовательскому соглашению системы.

В обновленных тарифах PayPal указано, что комиссия составит 3,5 тыс. руб. или ее эквивалент в другой валюте, либо весь остаток на счете, если на момент списания комиссии в рублевом эквиваленте он был меньше этой суммы. Неактивным счетом PayPal считается тот, в который не входил пользователь или не использовал его для вывода средств.

В марте 2022 года директор PayPal Дэн Шульман сообщил, что компания приняла решений уйти из России. Он отмечал, что сервис будет поддерживать снятие средств «в течение определенного периода времени, чтобы обеспечить распределение остатков на счетах в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами».

В настоящее время сервис не открывает новых личных или корпоративных счетов для пользователей из России, указано на сайте. Он приостановил услуги по отправке или приему платежей в России. В сообщении для клиентов добавляется, что если пользователь не согласен с новыми комиссиями, то он должен закрыть свой счет PayPal до даты вступления этих изменений в силу.

PayPal позволяет совершать покупки и переводы с электронного кошелька без указания данных банковской карты. Как указано на сайте сервиса, он работает в 202 странах, обрабатывает 25 основных валют и обслуживает 325 млн активных пользователей.