 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Финансы ,  
0 

PayPal введет комиссии за неактивные счета россиян

PayPal с 7 октября начнет списывать комиссии в размере 3,5 тыс. руб. с неактивных счетов россиян. Это произойдет, если они не совершали действий со счетом последние 12 месяцев и не заходили в аккаунт, но на счету есть деньги
Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Американская электронная платежная система PayPal с 7 октября введет комиссию для россиян за неактивные счета. Об этом говорится в клиентской рассылке платежного сервиса, с которой ознакомился РБК.

«Мы вводим комиссию за продление обслуживания для поддержания вашего счета в случае наличия остатка на счете PayPal в любой валюте. Комиссия применяется к личным и корпоративным счетам. Комиссия взимается один раз в год со счетов с положительным балансом, которые не были активны в течение последних 12 месяцев», — говорится в поправках к пользовательскому соглашению системы.

В обновленных тарифах PayPal указано, что комиссия составит 3,5 тыс. руб. или ее эквивалент в другой валюте, либо весь остаток на счете, если на момент списания комиссии в рублевом эквиваленте он был меньше этой суммы. Неактивным счетом PayPal считается тот, в который не входил пользователь или не использовал его для вывода средств.

PayPal попросил россиян вывести средства из кошельков в системе
Бизнес
Фото:Gabby Jones / Bloomberg

В марте 2022 года директор PayPal Дэн Шульман сообщил, что компания приняла решений уйти из России. Он отмечал, что сервис будет поддерживать снятие средств «в течение определенного периода времени, чтобы обеспечить распределение остатков на счетах в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами». 

В настоящее время сервис не открывает новых личных или корпоративных счетов для пользователей из России, указано на сайте. Он приостановил услуги по отправке или приему платежей в России. В сообщении для клиентов добавляется, что если пользователь не согласен с новыми комиссиями, то он должен закрыть свой счет PayPal до даты вступления этих изменений в силу.

PayPal позволяет совершать покупки и переводы с электронного кошелька без указания данных банковской карты. Как указано на сайте сервиса, он работает в 202 странах, обрабатывает 25 основных валют и обслуживает 325 млн активных пользователей. 

Силовики задержали Владислава Бакальчука

Песков объяснил возвращение Кремля на YouTube

New York Times рассказала, как Израилю удалось взорвать гаджеты «Хезболлы»

Дональд Трамп расплатился биткоином за бургеры. Видео

Российские кардиологи представили уникальный метод сохранения донорского сердца

ФСБ накрыла канал переправки африканцев в ЕС через Россию

Toyota поставила мировой рекорд по экономии топлива

Власти предложили убрать гольф, чирлидинг и массаж из уроков физкультуры

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Евгения Чернышова Евгения Чернышова
PayPal Денежные переводы
Материалы по теме
PayPal приостановила работу в России
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 19 сентября
EUR ЦБ: 102,04 (+0,53) Инвестиции, 18 сен, 17:52 Курс доллара на 19 сентября
USD ЦБ: 91,67 (+0,24) Инвестиции, 18 сен, 17:52
На форуме оценили перспективы погашения «плавающих» облигацийОтрасли, 15:22
Путин посетил предприятие в Петербурге, где производят БПЛА и системы РЭБПолитика, 15:19
В Израиле заявили о срыве заговора Ирана с целью убийства НетаньяхуПолитика, 15:17
Число погибших в результате второй волны взрывов в Ливане выросло до 25Политика, 15:04
Европарламент призвал страны ЕС разрешить Киеву бить по РоссииПолитика, 15:02
ФСТЭК назвала очень высокой стоимость российского ПОТехнологии и медиа, 14:50
Оксане Федоровой присвоили звание заслуженной артистки РоссииПолитика, 14:50
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Минобороны заявило о потере ВСУ более 300 военных за суткиПолитика, 14:48
BlackRock выпустила доклад о биткоине. Как компания видит криптовалютуКрипто, 14:47
Любовь, философия и нейроотличия: что смотреть на кинофестивале в «ГЭС-2»Стиль, 14:43
Два российских теннисиста вышли во второй круг турнира в КитаеСпорт, 14:31
PayPal введет комиссии за неактивные счета россиянФинансы, 14:31
Власти опубликовали параметры федерального вычета по налогу на прибыльЭкономика, 14:26
Путин поприветствовал участников Юридического форума стран БРИКСПолитика, 14:25