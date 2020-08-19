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Шувалов за год увеличил доход в 2,5 раза

Глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов за первый полный год работы во главе госкорпорации увеличил свой доход в 2,5 раза, до 179 млн руб., следует из его декларации. В 2019 году он перестал владеть нежилым помещением площадью 2 тыс. кв. м
Игорь Шувалов
Игорь Шувалов (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Доход главы госкорпорации ВЭБ.РФ Игоря Шувалова в 2019 году увеличился в 2,5 раза, до 179,7 млн руб., против 71 млн руб. годом ранее. Об этом свидетельствуют данные из его декларации, опубликованной на сайте ВЭБ.РФ. 2019-й — первый полный год работы Шувалова на посту главы ВЭБа: он возглавил госкорпорацию в мае 2018 года, после того как ушел с должности первого вице-премьера в кабинете Дмитрия Медведева. Доход Шувалова в последний полный год работы в правительстве составил 91,3 млн руб.

В 2019 году Шувалов, как и в 2018-м, задекларировал три квартиры в России (108,9; 73,8 и 115,8 кв. м), а также два машиноместа, которыми он владеет вместе со своей супругой Ольгой Шуваловой (в 2018-м они в декларации не упоминались). Кроме того, он по-прежнему владеет 6/20 долями в квартире площадью 170,6 кв. м. Среди недвижимости, находящейся в пользовании у Шувалова, — жилой дом площадью 4174,1 кв. м в России, а также жилой дом и квартира в Австрии и Великобритании площадью 1479,8 и 483 кв. м. Ими же пользуется и его супруга.

В декларации главы ВЭБа указаны четыре автомобиля: Jaguar XJ8 4.2 Executive, ВАЗ 2101, ЗИЛ 41047 и ГАЗ 21, они же упоминаются в декларации его жены. Ольга Шувалова владеет 7/20 долями в квартире площадью 170,6 кв. м, а ее заработок за 2019 год составил 12 млн руб. (на 1,5 млн руб. больше, чем годом ранее).

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Игорь Шувалов

Два несовершеннолетних ребенка Шувалова пользуются жилым домом и квартирой в России (площадью 4174,1 и 107,6 кв. м), а один из них — автомобилем марки Mercedes GLE Coupe 350 D 4MATIC.

В 2019 году Шувалов перестал владеть нежилым помещением площадью 2014,9 кв. м, которое было задекларировано годом ранее. РБК направил запрос в ВЭБ. Декларации других своих топ-менеджеров госкорпорация пока не публиковала.

Шувалов в 1990-е работал в адвокатском бюро «АЛМ», в 1997 году перешел на госслужбу в департамент государственного реестра федеральной собственности. В 1998–2000-м возглавлял Российский фонд федерального имущества, затем возглавил аппарат правительства, в 2003-м стал помощником президента. В 2009 году был назначен первым вице-премьером и проработал на этом посту девять лет.

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Глава другой госкомпании — Агентства по страхованию вкладов — Юрий Исаев также отчитался о росте доходов. В 2019-м его доход вырос до 77,8 млн руб. (48,9 млн руб. из этой суммы обеспечила продажа недвижимого имущества) с 22 млн руб. годом ранее. В его декларации указаны три земельных участка, два из них площадью 45 соток и один — 25 соток, а также жилой дом площадью 555,5 кв. м. В прошлом году Исаев отразил в декларации только один участок площадью 25 соток, а также 1/3 долю земельного участка площадью 804 кв. м. Помимо жилого дома в декларации 2018 года также упоминались 1/3 доля дачи площадью 135 кв. м и 2/3 доли в квартире площадью 91,6 кв. м.

Увеличение дохода генерального директора за 2019 год связано с продажей недвижимого имущества, приобретенного до перехода на работу в агентство, сообщил РБК представитель АСВ.

Автор: Павел Казарновский
Теги: Игорь Шувалов, ВЭБ
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