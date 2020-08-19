Шувалов за год увеличил доход в 2,5 раза

Глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов за первый полный год работы во главе госкорпорации увеличил свой доход в 2,5 раза, до 179 млн руб., следует из его декларации. В 2019 году он перестал владеть нежилым помещением площадью 2 тыс. кв. м

Игорь Шувалов (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Доход главы госкорпорации ВЭБ.РФ Игоря Шувалова в 2019 году увеличился в 2,5 раза, до 179,7 млн руб., против 71 млн руб. годом ранее. Об этом свидетельствуют данные из его декларации, опубликованной на сайте ВЭБ.РФ. 2019-й — первый полный год работы Шувалова на посту главы ВЭБа: он возглавил госкорпорацию в мае 2018 года, после того как ушел с должности первого вице-премьера в кабинете Дмитрия Медведева. Доход Шувалова в последний полный год работы в правительстве составил 91,3 млн руб.

В 2019 году Шувалов, как и в 2018-м, задекларировал три квартиры в России (108,9; 73,8 и 115,8 кв. м), а также два машиноместа, которыми он владеет вместе со своей супругой Ольгой Шуваловой (в 2018-м они в декларации не упоминались). Кроме того, он по-прежнему владеет 6/20 долями в квартире площадью 170,6 кв. м. Среди недвижимости, находящейся в пользовании у Шувалова, — жилой дом площадью 4174,1 кв. м в России, а также жилой дом и квартира в Австрии и Великобритании площадью 1479,8 и 483 кв. м. Ими же пользуется и его супруга.

В декларации главы ВЭБа указаны четыре автомобиля: Jaguar XJ8 4.2 Executive, ВАЗ 2101, ЗИЛ 41047 и ГАЗ 21, они же упоминаются в декларации его жены. Ольга Шувалова владеет 7/20 долями в квартире площадью 170,6 кв. м, а ее заработок за 2019 год составил 12 млн руб. (на 1,5 млн руб. больше, чем годом ранее).

Два несовершеннолетних ребенка Шувалова пользуются жилым домом и квартирой в России (площадью 4174,1 и 107,6 кв. м), а один из них — автомобилем марки Mercedes GLE Coupe 350 D 4MATIC.