Акции ЛУКОЙЛа подскочили более чем на 5%

Акции ЛУКОЙЛа подскочили более чем на 5%

Стоимость акций ЛУКОЙЛа на Московской бирже выросла более чем 5% на фоне сообщений о выкупе бумаг у акционеров

Фото: Максим Коротченко / ТАСС

Стоимость акций ЛУКОЙЛа на Московской бирже выросла более чем на 5% на фоне сообщения компании о выкупе бумаг у акционеров в рамках процедуры buy back.

На максимуме стоимость акций достигла отметки 5298 руб. за штуку, что на 5,96% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Скачок котировок произошел после того, как ЛУКОЙЛ объявил о подведении советом директоров компании итогов предъявления акционерами заявлений на продажу акций. За время действия оферты акционеры подали заявки на продажу 82,89 млн акций, в то время как ранее было решено выкупить и погасить 35 млн акций.

«Количество акций, приобретаемое у каждого акционера, будет определено пропорционально заявленным требованиям. Акции будут приобретены по цене 5450 руб. за штуку и оплачены в срок не позднее 28 августа 2019 года», — говорится в сообщении ЛУКОЙЛа.

К 17:35 мск стоимость акций ЛУКОЙЛа на Московской бирже составляла 5275 руб. (+5,5%).