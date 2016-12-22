MasterCard осенью протестирует оплату по подмигиванию

MasterCard планирует осенью начать тестировать технологию selfie pay — оплату покупок с помощью подмигивания в видеокамеру смартфона. Почти все крупнейшие банки заинтересованы в использовании этой технологии, заявили в компании

Фото: Manu Fernandez / AP

Платежная система Master Card планирует в конце этого года начать тестировать в России вместе с банками-партнерами технологию selfie pay (или ID check mobile), c помощью которой можно оплачивать покупки или услуги подмигиванием. Об этом рассказал вице-президент MasterCard Михаил Федосеев на открытии «Инновационного пространства» компании в Москве.

Технология использует биометрические данные держателя карт, полученные с помощью функции распознавания лица в фронтальной камере смартфона. Пользователю нужно один раз​ зайти в приложение и записать видео, на котором он моргает, и в следующий, чтобы провести оплату, включить режим видеокамеры и моргнуть.

По словам Михаила Федосеева, почти все крупнейшие банки заинтересованы в использовании биометрических решений. Компания планирует в ноябре этого года начать тестировать эту технологию с банками, а с 2019-го начать ее более массовое внедрение. Технология selfie pay уже работает в 37 странах.

Также MasterCard представила технологии VR-шопинга (покупки с помощью очков виртуальной реальности) и интерактивное «умное» зеркало, которое позволяет покупателям выбирать и оплачивать товар, не выходя из примерочной магазина. Сроки по внедрению этих технологий в России компания не уточнила.