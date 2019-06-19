Владимир Лисин вышел из капитала банка «Зенит»

Ранее доля компании Fletcher Group Holdings Лисина в кредитной организации составляла 5,8%. Новым владельцем пакета акций стал топ-менеджер «Татнефти»

Владимир Лисин (Фото: Андрей Епихин / ТАСС)

Кипрская компания Fletcher Group Holdings Limited, бенефициаром которой выступает глава совета директоров НЛМК Владимир Лисин, продала свою долю в банке «Зенит», полностью выйдя из капитала кредитной организации. Об этом говорится в сообщении на сайте банка (pdf.).

Сделка, по данным «Зенита», была закрыта накануне, 18 июня. В тот день доля Fletcher Group Holdings сократилась с 5,8% до нуля. Соответствующая информация была опубликована на следующий день.

Тогда же кредитная организация раскрыла имя нового владельца акций. Долю приобрел Тищенко Александр Сергеевич (pdf.). Согласно материалам на сайте «Татнефти», некто с таким именем входит в совет директоров акционерного общества «Ярполимермаш-Татнефть», а также является начальником управления развития и корпоративного сопровождения стратегических проектов «Татнефти».

Остальные детали сделок в материалах «Зенита» не приводятся.

«В рамках политики компании о выходе из непрофильных инвестиций принято решение об окончательном выходе из состава акционеров банковской группы «Зенит», — сообщил РБК представитель Fletcher Group Holdings.