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Финансы ,  
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Владимир Лисин вышел из капитала банка «Зенит»
Ранее доля компании Fletcher Group Holdings Лисина в кредитной организации составляла 5,8%. Новым владельцем пакета акций стал топ-менеджер «Татнефти»
Владимир Лисин (Фото: Андрей Епихин / ТАСС)

Кипрская компания Fletcher Group Holdings Limited, бенефициаром которой выступает глава совета директоров НЛМК Владимир Лисин, продала свою долю в банке «Зенит», полностью выйдя из капитала кредитной организации. Об этом говорится в сообщении на сайте банка (pdf.).

Сделка, по данным «Зенита», была закрыта накануне, 18 июня. В тот день доля Fletcher Group Holdings сократилась с 5,8% до нуля. Соответствующая информация была опубликована на следующий день.

Тогда же кредитная организация раскрыла имя нового владельца акций. Долю приобрел Тищенко Александр Сергеевич (pdf.). Согласно материалам на сайте «Татнефти», некто с таким именем входит в совет директоров акционерного общества «Ярполимермаш-Татнефть», а также является начальником управления развития и корпоративного сопровождения стратегических проектов «Татнефти».

Остальные детали сделок в материалах «Зенита» не приводятся.

«В рамках политики компании о выходе из непрофильных инвестиций принято решение об окончательном выходе из состава акционеров банковской группы «Зенит», — сообщил РБК представитель Fletcher Group Holdings.

Информацию о выкупе доли в капитале банка у Fletcher Group Holdings Тищенко подтвердил «Интерфаксу». В беседе с агентством он заверил, что это личная инициатива и инвестиция. «Поскольку я отвечаю в «Татнефти» за развитие банковской группы «Зенит», естественно, верю в то, что группа будет развиваться», — добавил бизнесмен.

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Условия сделки Тищенко комментировать отказался, объяснив это коммерческой тайной.

Согласно данным портала «Банки.ру», «Зенит» занимает 37-е место по размеру активов в российской банковской системе. Кредитную организацию контролирует группа «Татнефть». По материалам СПАРК, крупнейшим акционером банка является ПАО «Татнефть» им. В.Д.Шашина», которое напрямую владеет 62,66% акций «Зенита», а еще 8,45% контролирует через Tatneft Oil AG. В феврале 2017 года РБК сообщал, что свою долю в банке нефтяная компания планирует увеличить до 74,2%.

«Зенит» — главный банк одноименной группы, в которую входят еще четыре организации: АБ «Девон-Кредит» (Татарстан), ПАО «Липецккомбанк», АО «Банк Зенит Сочи» и Спиритбанк (Тула).

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Владимир Лисин, «Зенит»
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