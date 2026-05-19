«Сбер» назвал тревожным звонком возвращение бизнеса к наличным расчетам Скворцов: «Сбер» видит сохранение в России тренда на уход в наличные расчеты

Тренд на переход к расчетам наличными особенно заметен у малого бизнеса и ИП, такой разворот — это тревожный знак, учитывая, что сфера и регуляторы за прошлые годы привыкли к росту белой экономики, отметил Скворцов

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Сбербанк наблюдает сохранение тренда на переход к расчетам наличными, особенно он заметен в сегменте малого бизнеса и у индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщил зампред правления и финансовый директор банка Тарас Скворцов, передает «Интерфакс».

«Тенденцию мы продолжаем [наблюдать], она пока не снижается. Мы всей нашей аналитикой, конечно, делимся и объясняем, показываем и Центральному банку, и правительству. Коллеги постоянно формируют повестку своих действий, своих коммуникаций, я думаю, что они будут это тоже учитывать», — сказал он.

Скворцов назвал тему комплексной и отметил, что по этой причине к ней необходимо внимание всех.

«Потому что мы привыкли за много лет, что у нас постоянно росла доля безналичных операций, белой экономики. И сейчас этот разворот в обратную сторону. Особенно мы видим это в малом бизнесе, в сфере индивидуальных предпринимателей. Это, конечно, очень тревожный звонок», — добавил топ-менеджер.

Он выразил надежду, что тенденцию удастся «вернуть на тот темп, который был до 2025–2026 года».

Банк России фиксирует рост спроса на наличные у россиян не первый месяц подряд. Сначала регулятор не связывал рост объема наличных с налоговыми изменениями, но затем объяснил это в том числе адаптацией к ним.

Еще один фактор, который мог повлиять на рост спроса, — временные перебои с интернетом и стремление населения иметь запас средств оплаты, не зависящий от работы цифровой инфраструктуры, считает ЦБ.

За апрель 2026 года объем наличных денег в обращении в России подскочил на 607,3 млрд руб., писал ранее РБК со ссылкой на статистику ЦБ. Если исключить декабрь каждого года (месяц традиционно высокого спроса на наличность), то прирост оказался рекордным с сентября 2022-го: тогда на фоне объявления о частичной мобилизации в стране объем денег на руках у населения увеличился на 929,9 млрд руб.

На 1 апреля объем наличных денег в обращении составил 19,48 трлн руб. Спрос на них у россиян в майские праздники стал рекордным за 15 лет.