В ЦБ заявили о замедлении темпов снижения ключевой ставки из-за санкций

По словам первого зампреда ЦБ Ксении Юдаевой, вероятность того, что решение о новом снижении ставки будет принято 27 апреля, стала меньше. Тем не менее в ЦБ планируют снижать ключевую ставку, хотя и медленнее, чем ожидалось

Фото: Алексей Зотов / ТАСС

Введенные США санкции приведут к замедлению темпов снижения ключевой ставки Банка России, заявила журналистам первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. По ее словам, после предпринятого 6 апреля Минфином США расширения антироссийских санкций вероятность того, что решение о снижении ставки будет принято уже на заседании совета директоров ЦБ 27 апреля, уменьшилась.

«Вероятность снижения, конечно же, снизилась по сравнению с тем, как ожидали в прошлый раз. Я бы никаких сейчас не исключала вариантов, но исходя из той информации, которая новая есть, вероятность снижения снизилась», — сказала Юдаева (цитата по ТАСС).

В 2017 году ЦБ шесть раз снижал ключевую ставку, значение которой к середине декабря опустилось до отметки 7,75% годовых. В феврале—марте 2018 года ЦБ уже дважды принимал решение о снижении ключевой ставки на 0,25 п.п., в результате чего та в настоящее время составляет 7,25%. После расширения антироссийских санкций «траектория снижения ставки», как пояснила представитель ЦБ, «чуть-чуть скорректируется вверх».

«Она медленнее будет снижаться по сравнению с тем, что мы планировали раньше, но насколько медленнее — это также нужно посмотреть, это опять-таки будет зависеть от прогноза всех других параметров», — сказала Юдаева.

По словам первого зампреда ЦБ, несмотря на изменение ситуации, Банк России по-прежнему планирует уже в 2018 году завершить переход к нейтральной денежно-кредитной политике.

«Но в 2018 году может произойти позже, чем мы ожидали до этого», — сказала Юдаева.