ЦБ назвал лидирующие по выводу денег в тень секторы экономики

Банк России впервые дал оценку доли сомнительных операций по итогам целого года. По данным регулятора, в 2018 году лидером по выводу средств в теневую сферу стал строительный сектор

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Банк России назвал секторы экономики, формировавшие основной спрос на теневые финансовые услуги в 2018 году. Оценка по итогам года дана регулятором впервые, в ноябре 2018 года ЦБ отчитывался за предыдущее полугодие. К теневым финансовым услугам ЦБ относит «операции, направленные в конечном счете на обналичивание денежных средств либо их вывод за рубеж по фиктивным основаниям в целях ухода от уплаты налогов, легализации преступных доходов и в коррупционных целях», сообщали тогда РБК в пресс-службе регулятора.

Согласно оценке ЦБ, подготовленной на основе данных его департамента финансового мониторинга и валютного контроля, в 2018 году средства бюджетов, государственных корпораций и предприятий реального сектора с помощью проведения сомнительных операций активнее всего выводили в теневую сферу в строительном секторе. По данным регулятора, на компании строительного сектора в 2018 году пришлось 29% таких операций (в январе—июне 2018 года — 30%).

​Второе место по итогам года осталось за сферой услуг (охрана, уборка, реклама и т.д. за исключением логистических услуг), занимавшей его и в январе—июне 2018 года. Более того, доля этого сектора незначительно выросла с 21 до 22%.

В то же время доля оптово-розничной торговли товарами промышленного назначения в общем числе сомнительных операций сократилась с 20 до 16%. Тот же результат, по оценке ЦБ, показала оптово-розничная торговля товарами народного потребления (в январе—июне 2018 года было 13%).