Убранное ФРС слово подбросило индекс Dow на 300 пунктов и нефть на 5%

ФРС США заменила ключевую формулировку в своем регулярном заявлении о ставках, сигнализировав более плавное ужесточение монетарной политики. Акции в США подорожали, нефть подскочила на 5%

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Федеральная резервная система США в среду вечером изменила ключевую формулировку в своем регулярном заявлении о денежно-кредитной политике, вызвав резкий рост цен на биржевые активы, включая акции, золото и нефть. ФРС отказалась от обещания быть «терпеливой» (patient) в вопросе, когда начинать поднимать процентные ставки. Вместо этого ФРС теперь указывает, что целесообразно будет повысить ставки, когда «будет заметно дальнейшее улучшение на рынке труда» и когда она будет уверена в том, что инфляция в среднесрочной перспективе вернется к целевому показателю в 2%. Сейчас инфляция, выраженная в индексе личных расходов потребителей (предпочтительный для ФРС показатель), составляет лишь 0,2%, по данным за январь.

Формулировка с кодовым словом «терпеливый» просуществовала лишь с декабря 2014 года. Аналитики ожидали, что слово будет убрано в мартовском заявлении, то есть для рынка это не стало сюрпризом, отмечает CNN Money. Неожиданностью стало другое: Федеральный резерв слегка ухудшил прогнозы по росту ВВП в 2015 и 2016 годах и понизил медианную оценку по ключевой процентной ставке на конец 2015 года с 1,125% до 0,625%. Ставка с 2008 года находится на рекордно низком уровне — в диапазоне от нуля до 0,25%. Первое с 2006 года повышение ставки может произойти уже в июне, считает рынок, но изменение формулировки и корректировка прогнозов ФРС означают, что дальнейший подъем ставки, вероятно, будет более плавным и медленным, чем предполагалось ранее.

Индекс Dow (30 «голубых фишек» США) находился в минусе примерно на 100 пунктов перед самым объявлением ФРС, а сразу после — рос на 200 пунктов. По итогам торгов Dow вырос на 227 пунктов (+1,3%), индексы S&P и Nasdaq поднялись на 1,2% и 0,9%. Фьючерсы на нефть Brent подорожали на 5,1%, до $56,26 за барр. Спотовая цена золота в Нью-Йорке выросла на 1,3%, до $1164,39 за унцию, сообщает Bloomberg.

Однако доллар резко подешевел к основным валютам из-за корректировки ожиданий по росту процентных ставок в США. В частности, евро вырос к доллару на 2,6% (крупнейший однодневный рост с декабря 2008 года) и завершил североамериканскую торговую сессию на отметке $1,0873 (против $1,06 во вторник). Неделю назад евро стремительно приближался к паритету с долларом, аналитики Deutsche Bank предвосхитили курс один к одному к концу 2015 года. Основная причина удорожания доллара за последний год (+30% к евро) — разнонаправленность монетарных политик в США и Европе: если ФРС в течение прошлого года сворачивала беспрецедентное «количественное смягчение» и готовится в этом году повысить ставки, то Европейский центробанк, напротив, снижал ставки и запустил собственную программу QE.