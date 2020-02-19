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Антон Силуанов 20 февраля в прямом эфире ответит на вопросы читателей РБК
Более 1,6 тыс. вопросов за неделю поступило Антону Силуанову от читателей РБК. Глава Минфина ответит на самые популярные из них в прямом эфире на сайте, телеканале и в соцсетях РБК 20 февраля в 16:00.
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Автор:
редакция РБК
Теги:
Антон Силуанов
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