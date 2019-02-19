ЦБ разрешит небольшим банкам расширить список клиентов

ЦБ разрешит небольшим банкам увеличить число своих клиентов за счет небольших госкомпаний и качественных «непрофильных» заемщиков. Это улучшит положение банков, которые оказались отрезанными от части хорошей клиентской базы

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Банк России хочет разрешить банкам с базовой лицензией (банки с капиталом до 300 млн руб.) выдавать кредиты «непрофильным» заемщикам, которые обслуживаются в банке продолжительное время. Решение начать разработку соответствующих изменений в регулятивные документы было принято по итогам совещания представителей ЦБ и ассоциации банков «Россия», которое провела глава ЦБ Эльвира Набиуллина, сообщил ЦБ.

​Речь идет только о тех заемщиках, чьи кредиты относятся к двум самым высоким категориям качества (I или II) из пяти — при условии, что к ним не применяется повышенный коэффициент риска. По первой категории качества дополнительного формирования резервов​ не требуется вообще, а вторая требует формирования резерва в размере 3% от кредита.

В настоящее время банки с базовой лицензией могут кредитовать только физических лиц, малый и средний бизнес (МСБ), а также государственные и унитарные предприятия, чей доход не превышает установленного для МСБ уровня. Малым считается бизнес в выручкой до 800 млн руб. в год, средним — до 2 млрд руб.

ЦБ также поддержал предложения банков рассматривать компании со 100-процентным государственным участием как «профильных» заемщиков для банков с базовой лицензией, если масштаб и параметры их деятельности соответствуют параметрам для МСБ. Кроме того, банки с базовой лицензией смогут получить доступ к различным государственным программам — соответствующие предложения ЦБ планирует представить правительству.

Новые предложения ЦБ позволят ослабить давление на достаточность капитала банков и, возможно, простимулируют рост кредитной активности банков с базовой лицензией, говорит старший аналитик АКРА Александр Рудых. Поскольку к МСБ не относятся компании, в капитале которых доля государства превышает 25%, то банки с базовой лицензией фактически оказались отрезаны от значительной части качественной клиентской базы, объяснила младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Людмила Кожекина.