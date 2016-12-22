Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,23 56,58 EUR Нал. 70,42 69,66 USD Бирж. 56,91 +0,25 EUR Бирж. 70,04 +0,29 USD ЦБ. 56,61 -0,19 EUR ЦБ. 69,80 -0,73 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 9504,00 +251,70 MOEX 2318,27 +0,28% RTS 1283,28 -0,18% Brent 64,85 -0,98% DJIA 25374,73 +0,15% Nasdaq 7590,91 +0,40% FTSE 7208,39 -0,22%
Гейтс посетовал на низкие налоги для него и «коллег» по списку Forbes
Лента новостей
Посольство России сообщило об угрозах российским журналистам в Британии 17:23, Политика Путин выразил соболезнования родным и близким Табакова 17:22, Общество В МХТ им. Чехова на три дня отменили спектакли из-за смерти Табакова 17:16, Общество Путин предложил британцам «разобраться самим» с делом Скрипаля 17:14, Политика Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Табакова 17:10, Общество Директор Большого театра назвал Табакова уникальным театральным деятелем 17:07, Общество Мосгорсуд оставил под арестом двоих обвиняемых по «кокаиновому делу» 17:05, Общество В США умер экс-глава владеющей сетью OBI компании Эриван Хауб 16:50, Бизнес Силуанов заявил об отсутствии оснований для резкого скачка курса рубля 16:46, Экономика Глава МВД Словакии ушел в отставку на фоне убийства журналиста 16:36, Общество Умер Олег Табаков 16:26, Общество Порошенко пообещал взыскать с «Газпрома» все «до копейки» 16:23, Экономика Футболист «Зенита» пропустит чемпионат мира из-за травмы колена 16:21, Спорт Фигуранты «кокаинового дела» заявили о провокации со стороны спецслужб 16:16, Общество Умер модельер Юбер де Живанши 16:13, Общество Меркель рассказала о подаренной копченой рыбе из Москвы 16:13, Общество Кросс-гендерный шопинг: какую мужскую одежду женщины покупают для себя 16:12, Спецпроект РБК PINK В РПЦ заявили о «скандализировании» темы Благодатного огня 16:09, Общество После отравления таллием сотрудников завода в Таганроге возбудили дело 16:07, Общество В Совфеде заявили о «бандеровском душке» в законопроекте «О прощении» 16:00, Политика ФОМ предсказал явку 64% на выборах президента 16:00, Политика Порошенко пообещал наказать организаторов «фейковых выборов» в Крыму 15:59, Политика Леонид Слуцкий стал первым российским тренером в чемпионате Голландии 15:54, Спорт Могерини заявила о непризнании ЕС результатов выборов президента в Крыму 15:53, Политика Как бизнесу справляться с неудачами в условиях, приближенных к боевым 15:52, Спецпроект РБК Шувалов ответил на вопрос студента о «незадекларированных доходах» 15:51, Политика Ford прекратит сотрудничество с одним из крупнейших дилеров России 15:49, Бизнес В Перми врача-гематолога признали виновным в смерти пациентки 15:46, Общество
Гейтс посетовал на низкие налоги для него и «коллег» по списку Forbes
Финансы, 19 фев, 14:24
0
Гейтс посетовал на низкие налоги для него и «коллег» по списку Forbes
Миллиардер Билл Гейтс дал отрицательную оценку налоговой реформе, которую провел Дональд Трамп. По словам Гейтса, с миллиардеров нужно брать более высокие налоги и лично он готов делать более высокие отчисления в бюджет
Билл Гейтс (Фото: Simon Dawson / Bloomberg)

Основатель Microsoft миллиардер Билл Гейтс высказал недовольство уровнем налогов, которые берет с него государство. В интервью CNN он заявил, что готов платить гораздо больше. Он считает, что государство должно установить более высокие ставки для таких богатых людей, как он.

«Мне нужно платить более высокие налоги», — сказал Гейтс. «Я заплатил больше налогов, чем кто-либо другой, более $10 млрд, но правительство должно потребовать от людей в моем положении платить значительно более высокие налоги», — пояснил свою мысль миллиардер.

Десятка богатейших людей мира по версии Forbes Еще 6 фото
Фотогалерея

По его словам, налоговая реформа, которую провели республиканцы во главе с президентом США Дональдом Трампом, установила не прогрессивную, а регрессивную шкалу налогообложения. Гейтс повторил главное обвинение политических противников Трампа — демократов. Они считают, что большие выгоды от реформы получили сверхбогатые, несмотря на заверения республиканцев, что реформа значительно облегчит положение американского среднего класса и рабочих.

Расколовшиеся Штаты: как избиратели оценили год работы Дональда Трампа
Политика

«Богатые люди, как правило, получают значительно больше преимуществ, чем средний класс или те, кто беден. Это противоречит общей тенденции, которую вы хотели бы видеть, где обеспечивается более высокий уровень защиты, а те, кто находится на вершине, платят более высокие налоги», — сказал он.

По подсчетом журнала Forbes, сейчас Билл Гейтс занимает второе место в мире по величине состояния, которое издание оценивает​ в $91,7 млрд. На первом месте — основатель Amazon Джеф Безос, состояние которого оценивается в $120 млрд.

Закон о налоговой реформе президент США Дональд Трамп подписал 22 декабря 2017 года. Она стала крупнейшим нововведением в этой области с 90-х годов прошлого века. Реформа была одним из ключевых предвыборных обещаний Трампа. Закон предполагает облегчение налогового бремени для разного рода налогоплательщиков, однако в первую очередь — для бизнеса, корпораций и предприятий.

В частности, он предусматривает радикальное снижение налога на прибыль юридических лиц — с 35% до 21%, а также снижает налог на средства, которые возвращаются в страну от деятельности юрлиц за рубежом: до 15,5% — для наличных средств, а для безналичных — до 8% (вместо нынешних 35%). Кроме того, для юридических лиц вводятся налоговые вычеты на капитальные затраты.

Закон также ввел новую налоговую шкалу: 10, 12, 22, 24, 32, 35 и 37%. Самая низкая ставка действует для лиц с годовым доходом менее $9525 или для семей, зарабатывающих до $19 050. Если же налогоплательщик получает от $82,5 тыс. до ​157,5 тыс., ему придется отдать в казну уже 24%. Порог в 37% будет действовать для американцев с заработком более $500 тыс.

Идеологи реформы заявляли, что она будет способствовать возвращению капиталов в страну и созданию новых рабочих мест.

В начале февраля Квиннипэкский университет опубликовал данные опроса, из которых следовало, что 75% американцев охарактеризовали свое финансовое положение как «отличное» и «хорошее».

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Билл Гейтс , миллиардеры , Налоги
Главное
Умер Олег Табаков Общество
Материалы по теме
Трамп подписал закон о налоговой реформе США Политика
Путин пообещал год не поднимать налоги и предложил простить должников Политика
75% американцев назвали свое финансовое состояние «отличным» и «хорошим» Экономика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.