Гейтс посетовал на низкие налоги для него и «коллег» по списку Forbes

Миллиардер Билл Гейтс дал отрицательную оценку налоговой реформе, которую провел Дональд Трамп. По словам Гейтса, с миллиардеров нужно брать более высокие налоги и лично он готов делать более высокие отчисления в бюджет

Билл Гейтс (Фото: Simon Dawson / Bloomberg)

Основатель Microsoft миллиардер Билл Гейтс высказал недовольство уровнем налогов, которые берет с него государство. В интервью CNN он заявил, что готов платить гораздо больше. Он считает, что государство должно установить более высокие ставки для таких богатых людей, как он.

«Мне нужно платить более высокие налоги», — сказал Гейтс. «Я заплатил больше налогов, чем кто-либо другой, более $10 млрд, но правительство должно потребовать от людей в моем положении платить значительно более высокие налоги», — пояснил свою мысль миллиардер.

По его словам, налоговая реформа, которую провели республиканцы во главе с президентом США Дональдом Трампом, установила не прогрессивную, а регрессивную шкалу налогообложения. Гейтс повторил главное обвинение политических противников Трампа — демократов. Они считают, что большие выгоды от реформы получили сверхбогатые, несмотря на заверения республиканцев, что реформа значительно облегчит положение американского среднего класса и рабочих.

«Богатые люди, как правило, получают значительно больше преимуществ, чем средний класс или те, кто беден. Это противоречит общей тенденции, которую вы хотели бы видеть, где обеспечивается более высокий уровень защиты, а те, кто находится на вершине, платят более высокие налоги», — сказал он.

По подсчетом журнала Forbes, сейчас Билл Гейтс занимает второе место в мире по величине состояния, которое издание оценивает​ в $91,7 млрд. На первом месте — основатель Amazon Джеф Безос, состояние которого оценивается в $120 млрд.

Закон о налоговой реформе президент США Дональд Трамп подписал 22 декабря 2017 года. Она стала крупнейшим нововведением в этой области с 90-х годов прошлого века. Реформа была одним из ключевых предвыборных обещаний Трампа. Закон предполагает облегчение налогового бремени для разного рода налогоплательщиков, однако в первую очередь — для бизнеса, корпораций и предприятий.

В частности, он предусматривает радикальное снижение налога на прибыль юридических лиц — с 35% до 21%, а также снижает налог на средства, которые возвращаются в страну от деятельности юрлиц за рубежом: до 15,5% — для наличных средств, а для безналичных — до 8% (вместо нынешних 35%). Кроме того, для юридических лиц вводятся налоговые вычеты на капитальные затраты.

Закон также ввел новую налоговую шкалу: 10, 12, 22, 24, 32, 35 и 37%. Самая низкая ставка действует для лиц с годовым доходом менее $9525 или для семей, зарабатывающих до $19 050. Если же налогоплательщик получает от $82,5 тыс. до ​157,5 тыс., ему придется отдать в казну уже 24%. Порог в 37% будет действовать для американцев с заработком более $500 тыс.

Идеологи реформы заявляли, что она будет способствовать возвращению капиталов в страну и созданию новых рабочих мест.

В начале февраля Квиннипэкский университет опубликовал данные опроса, из которых следовало, что 75% американцев охарактеризовали свое финансовое положение как «отличное» и «хорошее».