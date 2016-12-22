Центробанк отозвал лицензию у Алтайбизнес-банка

Такое решение регулятор принял в связи с «неисполнением» кредитной организацией законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов ЦБ. По размеру активов Алтайбизнес-банк занимал в России 515-е место

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Банк России отозвал лицензию у барнаульского Алтайбизнес-банка. Соответствующий приказ опубликован на сайте ЦБ.

Согласно ему, лицензии кредитная организация лишилась из-за с «неисполнения федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность», а также нормативных актов Центробанка.

По величине активов, по данным портала «Банки.ру» на 1 декабря прошлого года, Алтайбизнес-банк​ занимал 515-е место в банковской системе России и третье место по этому же показателю в Алтайском крае.

Проблемы в деятельности Алтайбизнес-банка, как уточняется в пресс-релизе на сайте ЦБ, «возникли в связи с использованием рискованной бизнес-модели, ориентированной на кредитование компаний, связанных с руководством кредитной организации». Как следствие, на балансе кредитной организации, по данным регулятора, формировался «значительный объем активов низкого качества».

«Надлежащая оценка кредитного риска выявила существенное снижение размера собственных средств банка и наличие основания для осуществления мер по предупреждению банкротства», — добавили в ЦБ, отметив, что все это «создало реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков Алтайбизнес-банка.

После неоднократного применения мер надзорного реагирования и неисполнения контролирующих банковскую деятельность норм законодательства ЦБ принял решение о выводе Алтайбизнес-банка с рынка банковских услуг, говорится в сообщении регулятора. Теперь в банк, как пояснили в ЦБ, до назначения конкурсного управляющего и ликвидатора будет введена временная администрация.

В последний раз лицензия на осуществление банковской деятельности, согласно данным на сайте Алтайбизнес-банка, была выдана финансовой организации 15 июля 2016 года. Сам банк был зарегистрирован в июне 1993 года под названием Алтайсельмаш-банк. Его основными учредителями тогда выступили местные предприятия — сталелитейный завод «Алтайсельмаш-Холдинг», АО «Тепловая станция» и товарищество с ограниченной ответственностью «Время».

Спустя три года, в 1996 году, контрольный пакет акций банка у Алтайсельмаш-Холдинга выкупил холдинг «Сибагромаш», занимающийся продажей и арендой коммерческой недвижимости. Тогда же финансовая организация получила новое название — Алтайбизнес-банк. В сентябре 2005 года, согласно материалам на сайте банка, Алтайбизнес-банк стал участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц. В 2009 году холдинг «Сибагромаш» продал свой пакет акций частным лицам.