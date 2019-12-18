Счетная палата сочла неэффективной программу ЦБ по развитию финрынка

Аудиторы проанализировали сектора финансового рынка России и пришли к выводу, что он не соответствует масштабам экономики страны и ее потребностям. Программа ЦБ по развитию рынка не принесла желаемых результатов

Алексей Саватюгин (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Счетная палата пришла к выводу, что несмотря на практически полное (97,8%) выполнение плана мероприятий в рамках программы ЦБ по развитию финансового рынка в 2016–2018 годах, ожидаемых результатов добиться не удалось. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Не удалось достигнуть восьми из 13 ключевых показателей эффективности, указанных в «Основных направлениях развития финансового рынка». Из семи показателей развития секторов финансового рынка удалось достичь лишь один — по величине активов страховых организаторов.

За все то время, пока власти и Центробанк работали над реализацией основных направлений (с 2015 года), экономика России поднялась с 45-го места на 43-е в индексе глобальной конкурентоспособности. Однако ситуация с развитием финансового рынка за это же время не улучшилась — страна остается на 95-м месте в соответствующем индексе с 2015 года.

По стабильности финансовой системы Россия занимает 120-е место, по масштабу финрынка — 77-е. «Это не соответствует позициям России по номинальному ВВП и по паритету покупательной способности», — заявил аудитор Алексей Саватюгин.