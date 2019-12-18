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Финансы ,  
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Счетная палата сочла неэффективной программу ЦБ по развитию финрынка
Аудиторы проанализировали сектора финансового рынка России и пришли к выводу, что он не соответствует масштабам экономики страны и ее потребностям. Программа ЦБ по развитию рынка не принесла желаемых результатов
Алексей Саватюгин (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Счетная палата пришла к выводу, что несмотря на практически полное (97,8%) выполнение плана мероприятий в рамках программы ЦБ по развитию финансового рынка в 2016–2018 годах, ожидаемых результатов добиться не удалось. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Не удалось достигнуть восьми из 13 ключевых показателей эффективности, указанных в «Основных направлениях развития финансового рынка». Из семи показателей развития секторов финансового рынка удалось достичь лишь один — по величине активов страховых организаторов.

За все то время, пока власти и Центробанк работали над реализацией основных направлений (с 2015 года), экономика России поднялась с 45-го места на 43-е в индексе глобальной конкурентоспособности. Однако ситуация с развитием финансового рынка за это же время не улучшилась — страна остается на 95-м месте в соответствующем индексе с 2015 года.

По стабильности финансовой системы Россия занимает 120-е место, по масштабу финрынка — 77-е. «Это не соответствует позициям России по номинальному ВВП и по паритету покупательной способности», — заявил аудитор Алексей Саватюгин.

Что выявили аудиторы:

  • Количественный анализ секторов финрынка показал в них отрицательную динамику, в отдельных секторах число институтов сократилось в 1,5–2 раза. Это ведет к снижению конкуренции и говорит о том, что новым участникам сложно выйти на финансовый рынок.
  • В крупнейшем, банковском секторе рост шел за счет физлиц. Кредиты же нефинансовым организациям сократились как в реальном выражении, так и по отношению к ВВП, что говорит о неблагоприятных условиях для кредитования реального сектора экономики, заявил Саватюгин.
  • Рынок акций, несмотря на рост котировок, также не стал заметным источником ресурсов для бизнеса. Первичные размещения проводились эпизодически, а их объем был небольшим. «При этом рыночная стоимость ряда зарубежных компаний превысила капитализацию всего российского рынка акций», — отметил аудитор.

«В целом конкретный анализ секторов финансового рынка подтверждает вывод о его несоответствии масштабу экономики России и ее потребностям в финансовых ресурсах, прежде всего в инвестициях», — заключил Саватюгин.

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По итогам анализа в Счетной палате отметили, что в законодательстве не прописаны понятия развития и стабильности функционирования финансового рынка, а также цели, инструментарий и требования к основным направлениям его развития. «Банк России сам ставит перед собой цели, сам определяет критерии их достижения и сам же оценивает успешность своей работы, что не вполне корректно», — говорится в сообщении аудиторов.

Кроме того, в основных направлениях развития финрынка на 2019–2021 годы Центробанк отказался от определения количественных параметров, объяснив это международной практикой, однако международные институты, включая Всемирный банк и МВФ, имеют в своей практике подходы и показатели для количественной оценки развития финрынков.

«Выводы понятны и правильны. Но надо понимать, что причины проблем финансового рынка страны кроются в общем состоянии инвестиционного климата и геополитической ситуации», — оценил эту ситуацию глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Первый зампред Центробанка Сергей Швецов заявил, что большинство выводов аудиторов точно подмечают проблемы, сопровождающие процесс развития финансового рынка.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Счетная палата, Алексей Кудрин, Центробанк
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