Visa и Mastercard согласились заплатить $6,2 млрд по иску ретейлеров

Крупнейшие платежные системы Visa и Mastercard уладили долголетний спор с американскими ретейлерами из-за высоких комиссий при транзакциях. Они готовы выплатить им $6,2 млрд

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Visa, Mastercard и группа ведущих американских банков уладили длительное антимонопольное судебное разбирательство из-за комиссий при платежах. Они согласились выплатить ретейлерам $6,2 млрд, об этом сообщает Reuters.

Разбирательство началось в 2005 году, когда ретейлеры обвинили Visa и Mastercard в нарушении антимонопольного законодательства в США путем завышения комиссий при операциях, которые ретейлеры платят при каждой транзакции и которые используются банками для вознаграждения владельцев кредитных карт. С тех пор Visa и Mastercard стали публичными компаниями, но банки до сих пор являются ответчиками по иску в качестве прежних владельцев.

Исходя из соглашения, Visa, Mastercard и банки JP Morgan Chase, Bank of America и Citigroup согласились выплатить дополнительные $900 млн ретейлерам сверх тех $5,3 млрд, о выплате которых стороны договорились в 2012 году. Доля Visa в очередной выплате составит $600 млн, Mastercard заплатит только $108 млн.

Обе компании ранее увеличили резервы для того, чтобы исполнить ожидаемые обязательства по последнему соглашению, которое все еще должно быть одобрено судом. Ранее стороны договорились о соглашении на $7,25 млрд, но в 2016 году документ был отвергнут Верховным судом США.

На Visa приходится большая часть выплат от сделки. Платежной системе придется заплатить $4,1 млрд из $6,2 млрд. Впрочем, привлечения дополнительных средств от Visa не потребуется, так как компания в последние годы переводила средства на эскроу-счет. На Mastercard приходится 12% от итоговой суммы. В компании заверили, что соглашение не будет иметь дополнительного финансового влияния.

«После стольких лет вдумчивых переговоров мы рады достижению этого соглашения и движению вперед в нашем партнерстве с ретейлерами для того, чтобы предоставлять потребителям удобные, надежные и безопасные способы оплаты. Такой исход выгоден всем сторонам и позволит привлечь больше ресурсов к совместному развитию электронной коммерции», — приводит FT заявление вице-президента Visa Келли Махон Тульер.​